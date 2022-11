Soutien total des Palestiniens aux Lions de l'Atlas

25/11/2022

Les Palestiniens, qui suivent avec beaucoup d'enthousiasme la participation des sélections arabes à la Coupe du monde de football (Qatar-2022), expriment leur solidarité et leur soutien total avec les Lions de l'Atlas.



A cet égard, des citoyens et des responsables palestiniens, ainsi que des diplomates arabes se sont réunis à Ramallah pour suivre le match du Maroc contre la Croatie (0-0), dans une ambiance festive, incarnant l'esprit de la solidarité arabo-arabe, palestino-marocaine en particulier.



A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, a souligné que les Palestiniens ont fortement soutenu les Nationaux lors de cette confrontation face aux vice-champions du monde.



Pour sa part, Mohammed Al-Ghoul, journaliste et écrivain palestinien, a indiqué avoir suivi avec beaucoup d'enthousiasme cette rencontre et apprécié la prestation des Lions de l'Atlas.

Et d’ajouter que "la solidarité du peuple palestinien avec les frères arabes participant à la Coupe du monde notamment le Maroc, incarne l'esprit de fraternité arabe".