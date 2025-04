Soudan, Yémen, Gaza : Américains et Saoudiens affichent leur entente

10/04/2025

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a reçu mercredi son homologue saoudien, les deux responsables affichant selon Washington leur bonne entente sur le Soudan, le Yémen et dans la bande de Gaza.



Marco Rubio et le prince Faycal ben Farhane ont "convenu que les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires doivent retourner à des négociations de paix, protéger les civils, ouvrir des couloirs humanitaires et revenir à une gouvernance civile", selon un communiqué du département d'Etat rendant compte des discussions.



L'appel mercredi survient alors que l'armée soudanaise, en guerre depuis deux ans contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a affirmé début avril avoir repris le contrôle de la capitale Khartoum, qui était aux mains des FSR.



La guerre, qui a éclaté le 15 avril 2023, a fait selon l'ONU des dizaines de milliers de morts, déraciné plus de 12 millions d'habitants et provoqué une crise humanitaire majeure.



Le secrétaire d'Etat a "remercié l'Arabie saoudite pour ses efforts visant à faciliter la paix entre la Russie et l'Ukraine, à accroître la coopération économique et en matière de défense, à éliminer la menace des Houthis dans la région et à rétablir la liberté de navigation dans la mer Rouge", a ajouté le communiqué.



Les deux responsables ont également discuté des efforts pour libérer les otages retenus par le Hamas à Gaza et "œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu durable dans lequel le Hamas serait complètement désarmé et privé de pouvoir".



Le prince saoudien est en visite officielle à Washington pour préparer la venue du président américain Donald Trump dans le royaume du Golfe, selon une source proche du gouvernement saoudien.



Le président Trump a déclaré fin mars qu'il pourrait se rendre dès "le mois prochain" en Arabie saoudite, pour ce qui serait sa première visite à l'étranger depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.



Le déplacement du prince Fayçal ben Farhane à Washington s'inscrit dans le cadre des "préparatifs de la visite de M. Trump à Ryad", a affirmé à l'AFP cette source sous couvert d'anonymat, car elle n'est pas autorisée à parler aux médias. La date de cette visite n'a pas encore été annoncée.



Lors de son précédent mandat (2017-2021), Donald Trump avait déjà effectué son premier voyage international dans la riche monarchie du Golfe, proche partenaire des Etats-Unis au Moyen-Orient.



Le prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, lui a promis en janvier d'injecter 600 milliards de dollars dans le commerce et les investissements aux Etats-Unis.



L'Arabie saoudite a accueilli récemment des pourparlers indirects sur l'Ukraine sous la houlette américaine, ainsi que les premiers pourparlers russo-américains depuis 2022.