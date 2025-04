Conflit au Soudan: L'ONU alerte sur une crise humanitaire "sans précédent"

13/04/2025

Les Nations unies ont mis en garde contre une crise humanitaire aux proportions “sans précédent dans l'histoire récente” au Soudan, théâtre d’un conflit armé qui dure depuis plus d’un an.



A cause de ce conflit, près de 13 millions de per sonnes sont déplacées, dont un tiers dans les pays voisins, et 30 millions d’autres sont dans le besoin, soit plus de la moitié de la population totale du Soudan, a indiqué le coordinateur régional du Programme alimentaire mon dial (PAM), Shaun Hughes, cité vendredi par le service de presse de l’ONU. Il a relevé que le Soudan est “le seul endroit” au monde où la famine est actuellement confirmée, notant qu’au regard de tous les indicateurs, il s’agit de la plus grande crise humanitaire au monde. L



Le responsable onusien a, par ailleurs, insisté sur l’importance de disposer d’un accès humanitaire sans entraves pour les populations affectées par la crise. “Il faut pouvoir acheminer rapidement l’aide là où elle est nécessaire, y compris à travers les lignes de front, les fron tières et les zones contestées”, a-t-il déclaré. Pour pouvoir venir en aide à sept millions de per sonnes dans les six prochains mois, le PAM doit combler un déficit de financement de 80%, soit 650 millions de dollars.



A ce montant, s’ajoutent les 150 millions de dol lars nécessaires pour porter assistance aux personnes ayant fui vers le Tchad, le Soudan du Sud et la Centra frique, selon l’ONU.



“Sans financement, nous devons réduire soit le nombre de bénéficiaires, soit le volume d’aide par per sonne”, a-t-il dit, ajoutant que les fonds demandés ne concernent pas uniquement l’aide alimentaire, mais aussi les services logistiques fournis par le PAM pour l’ensem ble de la réponse humanitaire, notamment les vols hu manitaires et les chaînes d’approvisionnement partagées.



Dans une déclaration de presse publiée récemment, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé les Forces ar mées régulières et les Forces de soutien rapide à s’engager dans le dialogue politique en vue de parvenir à un ces sez-le-feu durable.