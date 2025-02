Sept membres présumés de "Daech" interpellés par la Garde civile espagnole en étroite collaboration avec la DGST

05/02/2025

La Garde civile espagnole a annoncé, lundi, l’interpellation de sept membres présumés de "Daech", dans le cadre d’opérations sécuritaires menées en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST).



Trois suspects ont ainsi été interpellés dans la province de Tolède grâce à des renseignements fournis par la DGST sur un groupe d’individus dans un stade avancé de radicalisation, indique la Garde civile dans un communiqué.



Selon les données de l'enquête, l’un des mis en cause exerçait une influence sur son entourage et tenait un discours de propagande à caractère djihadiste, relayé sur les réseaux sociaux par plusieurs de ses partisans, dont un mineur qui a été également arrêté dans le cadre de cette opération.



Les perquisitions effectuées lors de cette opération dans laquelle la DGST a joué un rôle clé, ont permis la saisie de matériel multimédia dont le contenu fait l’apologie d'organisations terroristes et d'actes de violence, notamment des attaques suicides, ajoute la même source.



Par ailleurs, les opérations menées dans les provinces de Pontevedra et Madrid ont permis l'arrestation de plusieurs suspects dissimulant des contenus de propagande djihadiste dans des vidéos prétendant promouvoir l'activité physique et les techniques de défense personnelle.



Appuyées par la DGST, ces opérations ont été menées sous la supervision du Tribunal central d'instruction, en coordination avec le Ministère public de l'Audience nationale espagnole, et avec le soutien d’Europol en vue de démanteler les réseaux de radicalisation et prévenir de potentielles menaces terroristes.