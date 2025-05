Ouverture à Laâyoune d'un centre pour le traitement des demandes de visa pour la France

Un nouveau centre TLS contact a été inauguré, mardi à Laâyoune, en vue de faciliter l’accès aux demandes de visa pour la France pour les habitants des provinces du Sud du Royaume.



La cérémonie d’inauguration de cette structure s’est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et des élus.

L'ouverture de ce centre s’inscrit dans la dynamique de renforcement des services consulaires français dans les provinces du Sud du Royaume.



"L’ouverture de ce centre reflète l’engagement de la France pris il y a quelques mois pour élargir ses activités consulaires aux provinces du Sud, offrant ainsi des services de proximité aux habitants de ces provinces", a souligné M. Lecourtier, en marge de l’inauguration officielle du nouveau siège de TLS contact, qui est un opérateur chargé du traitement des demandes de visas pour la France.



"A travers le prestataire TLS contact, chaque citoyen a le droit de déposer son dossier, de faire l'enrôlement biométrique, et de mettre ses empreintes", a-t-il expliqué, faisant savoir que les passeports seront envoyés vers le centre de Casablanca, où un agent consulaire imposera la vignette du visa, avant de les faire retourner à Laâyoune.



Cette nouvelle mesure offre ainsi un service de proximité de qualité aux demandeurs de visas pour des raisons professionnelles, médicales, commerciales et touristiques, en leur épargnant les déplacements vers la ville d’Agadir, a-t-il poursuivi.



Le diplomate français a aussi relevé que l’ouverture de ce centre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le président français Emmanuel Macron, à l'occasion de sa visite d'Etat au Maroc en octobre 2024, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Par ailleurs, il a souligné que les provinces du Sud du Maroc constituent "le nouvel horizon de l'action de l'ambassade de France’’, citant à cet égard le projet de construction de l'établissement scolaire français OSUI Paul Pascon à Laâyoune, la mise en place prochainement d’une Alliance française dans la même ville, et l’implantation des entreprises françaises, en particulier après la visite qu’a effectuée le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux.