SAR la Princesse Lalla Hasnaa inaugure à Bakou l'exposition numérique "Le Tapis de Rabat, tout un art"

07/05/2025

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, accompagnée de Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et de Mme Arzu Aliyeva, Directrice du Centre des médias de Bakou, a inauguré, mardi au Musée National du Tapis d’Azerbaïdjan à Bakou, l'exposition numérique intitulée "Le Tapis de Rabat, tout un art", qui se veut une célébration de l’un des savoir-faire ancestraux les plus emblématiques du Royaume du Maroc.



Réalisée en partenariat avec le Musée national du Tapis à Bakou, la Maison de l’Artisan et la Fondation nationale des Musées du Maroc, cette manifestation culturelle, conçue selon une approche innovante alliant exposition physique et technologies immersives, propose une expérience interactive, consacrée à la valorisation et à la transmission du savoir-faire artisanal, tout en consolidant le positionnement de Rabat en tant que capitale culturelle et créative.



Elle retrace les origines du tapis de Rabat, ses techniques minutieuses de fabrication et le rôle central des femmes artisanes dans la transmission de cet art authentique. Des photographies, des textes scientifiques et des infographies enrichissent cette exploration.

A son arrivée au Musée National du Tapis d’Azerbaïdjan, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par Mme Leyla Aliyeva et Mme Arzu Aliyeva.



Son Altesse Royale a été également saluée par le ministre de la culture azerbaïdjanais, M. Adil Karimli, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, M. Mohammed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bakou, M. Mohamed Adil Embarch, la Secrétaire générale de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, Mme Nouzha Alaoui, le Directeur général de la Maison de l’Artisan, M. Tarik Sadik et la Directrice du Musée, Mme Amina Melikova.



A cette occasion, Mme Melikova a prononcé une allocution dans laquelle elle s’est dite honorée de recevoir Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa au Musée national du Tapis à l’occasion de l’inauguration de cette exposition exceptionnelle, dédiée à l’art du tapis, en hommage à sa valeur fortement symbolique et à sa portée culturelle partagée entre le Maroc et l’Azerbaïdjan.



Mme Melikova a également souligné l’importance de cette belle initiative qui permet de découvrir les nombreux points de convergence entre les traditions du tapis dans les deux pays.



Cette cérémonie a été ponctuée par la présentation d’un film de dessins animés intitulé "le conte magique de Pari Khanum", qui met en avant la place de choix qu’occupe le tapis dans la culture azerbaïdjanaise, et d’une séquence musicale intitulée "tisser avec amour", interprétée par Zabita Aliyeva, chanteuse de Mugham, dont les paroles sont écrites par Eldar Mikayilzade, artiste du peuple d’Azerbaïdjan et maître créateur du tapis, et la musique est composée par Faig Sujaddinov, artiste du peuple d’Azerbaïdjan.



SAR la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Mme Leyla Aliyeva et de Mme Arzu Aliyeva, a, par la même occasion, suivi des explications sur l’action de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat et la place de la capitale du Royaume comme carrefour des cultures.



Son Altesse Royale a également suivi des explications sur l’histoire du tapis de Rabat, ses origines et son évolution au fil des siècles, ainsi que sur les différentes étapes de sa fabrication depuis le choix des matériaux jusqu’à la production de la pièce finie (Préparation de la laine : sélection, lavage, cardage et filage, teinture naturelle : techniques et pigments traditionnels).



Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visité l’exposition consacrée au tisserand de tapis azerbaïdjanais, qui met l’accent sur l’histoire du tapis de ce pays, ses outils de tissage, le rôle des femmes en tant que gardiennes de ce savoir-faire ancestral, ainsi que son évolution au fil du temps.



Par la même occasion, Son Altesse Royale a suivi des présentations sur le tableau "tisserands de tapis" de Khalida Safarova, artiste du peuple d’Azerbaïdjan, la Poupée "Muse" de l'artiste Elmira Abbasli, travailleuse culturelle distinguée, ainsi que sur un court film d’animation consacré à la poupée "Muse".



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Mme Leyla Aliyeva et de Mme Arzu Aliyeva, a suivi des explications sur cinq nouveaux tapis produits dans le cadre du projet "Renaissance de l'art du tissage de tapis azerbaïdjanais : originalité et innovation", avant de procéder, comme le veut la tradition azerbaïdjanaise, à la découpe du nouveau tapis tissé "Naqshi Jahan", produit au département des technologies traditionnelles du Musée national du tapis d’Azerbaïdjan, un acte symbolique marquant la naissance d’un nouveau tapis.



Par la même occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a visité l’exposition permanente du Musée national du tapis d'Azerbaïdjan, avant de signer le Livre d’Or de cette prestigieuse institution muséale.



Portée par la vision éclairée de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, l’exposition numérique "Le Tapis de Rabat, tout un art" exprime une ambition forte : repenser les modes de transmission du patrimoine immatériel à travers le levier de l’innovation technologique, de la médiation culturelle et des dynamiques de développement durable.