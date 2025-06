Sahara marocain : La pertinence du plan d’autonomie mise en avant à Barcelone

La pertinence du plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du différend artificiel autour du Sahara marocain a été mise en avant, jeudi à Barcelone, lors d’une table ronde réunissant diplomates, parlementaires, universitaires et étudiants marocains et étrangers.



Organisée par le Conseil de la jeunesse marocaine pour la diplomatie et les relations internationales, en partenariat avec l’Université de Barcelone et le Consulat général du Royaume dans la capitale catalane, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des actions de diplomatie citoyenne pour la défense des grandes causes nationales.



Intervenant à cette occasion, le Consul général du Royaume à Barcelone, Charif Cherkaoui, a affirmé que la question du Sahara marocain constitue la pierre angulaire de la politique étrangère du Royaume, mettant l’accent sur la prise de conscience internationale croissante de la justesse de la position marocaine.

Il a aussi salué la contribution de la société civile, particulièrement de la jeunesse, au renforcement de la présence académique et diplomatique du Maroc à l’étranger.



De son côté, le président du Conseil, Moataz Kebiri, a mis l’accent sur le rôle que joue la jeunesse marocaine à l’international dans la défense des intérêts du Royaume, à travers une diplomatie citoyenne structurée et innovante.



Il a, en outre, rappelé que les provinces du Sud du Royaume connaissent un développement remarquable dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l’éducation et l’investissement, dans le cadre du Nouveau modèle de développement, lancé sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Pour sa part, la vice-présidente du Conseil, Aïcha Moussa, a souligné l’importance d’aborder cette question sous ses aspects juridiques et politiques et ses dimensions régionale et internationale, afin de permettre aux jeunes d’interagir selon une approche scientifique et responsable.



Elle a également mis l’accent sur la nécessité d’investir les espaces universitaires européens pour porter la voix du Maroc sur la scène académique, et inciter les étudiants marocains à s’engager activement dans la défense des intérêts supérieurs de leur patrie.



Ahmed Benalla, conseiller politique de la région de la Catalogne, a, quant à lui, qualifié le plan marocain d’autonomie de proposition sérieuse, crédible et soutenue par une large partie de la communauté internationale, soulignant qu’elle reflète l’engagement du Royaume en faveur d’une solution politique durable, dans le respect de sa souveraineté nationale.



D’autres intervenants se sont félicités de la richesse des échanges et de la diversité des thématiques abordées, estimant que ce genre d’initiatives contribue à faire rayonner l’image du Maroc à l’échelle internationale.