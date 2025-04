Robert De Niro recevra une Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes

08/04/2025

Robert de Niro, acteur américain de légende ("Taxi Driver", "Les affranchis", "Le parrain 2") recevra une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes (13-24 mai), ont annoncé lundi les organisateurs.



"J'ai des sentiments très forts pour le Festival de Cannes. Surtout aujourd'hui, alors que tant de choses dans le monde nous séparent, Cannes nous rassemble. C'est comme si nous revenions à la maison", commente l'acteur de 81 ans dans un communiqué du Festival.



Quatorze ans après avoir présidé le jury en 2011, l'acteur, réalisateur et producteur sera célébré pour l'ensemble de sa carrière, marquée par des rôles devenus cultes dont une collaboration légendaire avec Martin Scorsese notamment dans "Taxi Driver", Palme d'or en 1976.



"Il est des visages qui se substituent au 7e art et des répliques qui marquent la cinéphilie à jamais", souligne le communiqué du festival, qui salue "un mythe du cinéma" dont le jeu "affleure dans la douceur d'un sourire ou la dureté d'un regard".



Révélé dans les films de Brian De Palma à la fin des années 1960, Robert De Niro entre dans l'histoire en incarnant Vito Corleone dans "Le Parrain 2e partie" de Francis Ford Coppola (1974), un rôle qui lui vaut l'Oscar du meilleur second rôle.



"Du petit voyou au grand mafieux", écrit encore le Festival, "De Niro n'aura de cesse de prêter son autorité naturelle à des figures de la mafia italo-américaine", jusqu'à en faire une de ses signatures.



Oscar du meilleur acteur pour "Raging Bull", acteur principal de deux Palmes d'or ("Taxi Driver" et "Mission"), fondateur du TriBeCa Film Festival à New York, Robert De Niro a aussi su se réinventer dans la comédie ("Mon beau-père et moi") ou des seconds rôles plus sombres ("Joker").



Il donnera une masterclass aux festivaliers le 14 mai.

Sa dernière apparition sur la Croisette remonte au printemps 2023 avec le film "Killers of the Flower Moon" de son acolyte Martin Scorsese.

Bouillon de culture

Roman



L’Institut Cervantès de Tanger accueillera, le 22 avril, la cérémonie de présentation du roman "La conexión Tánger" de Javier Roca Vicente-Franqueira, publié par la maison d’édition Editorial Independiente.

Organisé dans le cadre de la Semana Cervantina (Semaine Cervantès)- Journée du Livre, cet événement sera l’occasion d’échanger avec l’auteur tangérois autour de ce récit palpitant mêlant aventure et mémoire historique.

Le roman retrace l’épopée fascinante de la fuite de nazis vers l’Amérique du Sud à la fin de la Seconde Guerre mondiale, via la mystérieuse "Route des rats".

Fruit d’une enquête rigoureuse, l’ouvrage met en lumière le rôle stratégique de Tanger, alors zone internationale, en tant que point de départ clé de ces routes clandestines.



Spectacle



Le théâtre Riad Sultan de Tanger abritera, le 11 avril, un spectacle de danse intitulé "Le danger de l'histoire unique", qui sera donné par l'artiste Germana Civera.

Présentée dans le cadre des Journées Malabata-Thau à Tanger, cette création questionne l’influence des récits dominants qui nourrissent les stéréotypes et appauvrissent notre compréhension du monde.

A travers une polyphonie de voix, la performance déconstruit ces "histoires uniques" et invite à embrasser des visions plus riches, humaines et nuancées de la réalité.



Contes



L’événement "Cuentos de Tetuán" (Contes de Tétouan) se tient jusqu’au 14 avril à la wilaya de Tétouan, dans le cadre de la Fête du livre.

Cette initiative met à l’honneur les contes traditionnels de la région, transmis oralement de génération en génération, et recueillis dans l’ouvrage de référence publié en 2016 par la chercheuse Siham Benchekroun: Cuentos populares de Tetuán recogidos de la tradición oral (Contes populaires de Tétouan recueillis de la tradition orale).

Organisée en collaboration avec les instituts Cervantès et français de Tétouan, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme "Kan Ya Makan", qui célèbre ces récits populaires en espagnol avec la professeure Atimiad El Mrabet et en français avec la bibliothécaire Khadija Maimoni.