Projection du film documentaire "Meqbouline, les hôtes de Toumliline" de la réalisatrice Izza Génini

11/04/2025

Le film documentaire "Meqbouline, les hôtes de Toumliline" de la réalisatrice marocaine Izza Edéry-Génini a été projeté, jeudi au cinéma Renaissance de Rabat, en présence de cinéphiles et de plusieurs personnalités du monde de la culture et des médias.



Produit par la Fondation Me moires pour l’Avenir, ce documentaire de 43 minutes explore un moment clé de l’histoire marocaine où des religieux chrétiens, musulmans et juifs ont vécu une expérience d’intégration et de dialogue interculturel exceptionnelle.



En effet, le film retrace l’histoire méconnue de vingt moines bénédictins, originaires de la région de Toulouse, ayant créé, entre 1952 et 1968, un monastère à Azrou, dans le Moyen Atlas, devenu un lieu d’échange, de réflexion et de dialogue entre cultures, religions et générations.



Ces moines ont développé, avec l'appui de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, des initiatives sociales et éducatives ayant marqué la région et ses habitants, en ouvrant notamment un dispensaire et un internat de cours de soutien scolaire, pour ensuite fonder les "Rencontres internationales de Toumliline", qui attirèrent intellectuels et penseurs du monde entier, devenant ainsi un symbole d’ouverture et de respect mutuel.



A travers des archives inédites, des témoignages d’anciens résidents du monastère et des interviews de figures majeures, le spectateur se retrouve ainsi plongé dans une époque où l’esprit de tolérance et de fraternité transcende les différences.



S'exprimant à cette occasion, la présidente de la Fondation Mémoires pour l’Avenir, Lamia Radi, a souligné que ce documentaire vise à préserver la mémoire de cette aventure humaine et à rappeler que l’hospitalité et l’acceptation de l’autre font partie intégrante de l’identité marocaine.



"A travers ce film, nous souhaitons préserver et transmettre la mémoire des rencontres internationales du monastère de Toumliline ", a-t-elle précisé.

Porté par une mise en scène sensible propre au style de la réalisatrice, le documentaire ne se limite pas simplement à retracer le passé.



Selon la réalisatrice Izza Génini, "cet opus interroge aussi notre rapport actuel à la diversité et au dialogue interreligieux et vise à capter ce que l’expérience de Toumliline dévoile du Maroc et des Marocains dans sa dimension sociale, spirituelle et hospitalière". Fruit d’un travail rigoureux de recherche et de documentation, ce film vient s’ajouter aux multiples documentaires réalisés par Izza Génini qui s’est consacrée, dans ses créations, à la mise en lumière des multiples facettes culturelles et spirituelles du Maroc.



Produit dans le cadre du projet "Réinventer Toumliline" de la Fondation, soutenu par le programme "Dakira" de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), le documentaire "Meqbouline, les hôtes de Toumliline" sera projeté dans différentes salles de projection nationales et lors des événements et festivals internationaux.