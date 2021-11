Rencontres à Rabat et à Fès sur la sensibilisation et la prévention de l'obésité et du diabète

La prévention de l'obésité et du diabète a été au centre d’une rencontre, tenue dimanche à Rabat, à l’initiative de l’association "Diabète, prévention et prise en charge", à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, organisée le 14 novembre de chaque année. Cette rencontre tenue sous le thème "Tous contre l’obésité pour la prévention du diabète et de ses complications”, a connu la participation de plusieurs médecins, experts, chercheurs et membres de la société civile. Dans une déclaration à la MAP, le président de "Diabète, prévention et prise en charge", Seddik Laoufir a relevé que cette association a pour objectif d’apporter une aide financière et psychologique aux personnes atteintes de diabète, invitant les malades à adopter une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger, entre autres, sur les conséquences des excès de poids chez les personnes diabétiques, les différents moyens préventifs, la prise en charge des malades ou encore les contrôles médicaux préconisés. Par ailleurs, les intervenants ont abordé le rôle du ministère de la Santé et de la Protection sociale et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans la prise en charge des patients, soulignant l’importance de la vaccination contre la grippe pour les personnes atteintes de diabète. Aussi, ils n’ont pas manqué de mettre en avant la nécessité de prévenir toute éventuelle complication due au diabète et à l’obésité, à travers notamment des campagnes de sensibilisation sur l’importance du dépistage précoce. Les panélistes ont, dans ce sens, appelé à la promotion d’un mode de vie sain chez les patients et à une prise en charge totale des traitements. A Fès, une rencontre sur l'importance de sensibilisation au diabète et aux différentes complications qui découlent de cette maladie a été organisée sous le thème "Pour une vie normale pour diabétiques" à l'initiative de l’association Al Amal pour les patients diabétiques au Maroc. S’exprimant lors de cette rencontre, initiée en partenariat avec la direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale de Fès-Meknès à l'occasion de la commémoration de la journée internationale du diabète, Dr Kawtar Meddah Hibat Allah a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser les diabétiques à la gravité de la maladie et à l'importance du traitement à temps. Le diabète est une maladie chronique qui est soudainement découverte lors des analyses d'une maladie spécifique, a-t-elle expliqué, soulignant l'importance de procéder à des examens médicaux tous les six mois comme mesure préventive pour lutter contre la maladie. Dr Meddah Hibat Allah a, à cet égard, appelé les personnes atteintes de diabète à assurer un suivi de leur état de santé tous les trois mois et à prendre les médicaments à temps, afin d'éviter les complications de la maladie, dite silencieuse et parfois mortelle. De son côté, Dr Chafika Ghzaoui, responsable de Communication de la direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale de Fès Meknès, s'est attardée sur les cas enregistrés dans la région, mettant en valeur les efforts déployés par la direction régionale de la Santé à travers des campagnes de sensibilisation et des caravanes médicales notamment dans les zones rurales, afin de sensibiliser à la gravité de la maladie et à l'importance du dépistage précoce. Le président de l’Association Al Amal pour les patients diabétiques au Maroc, Mohamed El Hejjaji a, quant à lui, souligné que l'association célèbre chaque année la Journée mondiale du diabète, pour sensibiliser à l'importance du dépistage précoce du diabète et encourager les citoyens, particulièrement dans les zones rurales, à effectuer des examens médicaux, ajoutant qu’elle œuvre au niveau national et compte plus de 35 sections avec plus de 45.000 membres. En marge de cette rencontre médicale, des appareils multifonctionnels ont été distribués gracieusement à un certain nombre de diabétiques pour mesurer le taux de cholestérol, d'acide urique et de glycémie.