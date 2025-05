Incendie dans la forêt de Houara : Arrestation d'un individu soupçonné d'incendie volontaire

29/05/2025

Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Tanger a annoncé que suite à l'incendie qui s'est déclaré à la forêt de Houara située dans la commune de Gueznaia à Tanger, ravageant de vastes superficies, le Parquet, aussitôt alerté, a donné ses instructions à la Gendarmerie Royale en vue de l'ouverture, en urgence, d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances de cet incident.



Les premiers résultats de l'enquête ordonnée par le Parquet ont abouti à "l'interpellation d'un individu dans les parages, en possession d'un sac dont la fouille a permis la saisie de dix briquets, d'une pipe à cannabis et d'un couteau de petite taille", a indiqué le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Tanger, mercredi dans un communiqué, ajoutant qu'"il a été décidé de placer le suspect en garde à vue pour les besoins de l'enquête et pour clarifier les tenants et aboutissants de cet incident".



Le mis en cause a été déféré mercredi devant le Parquet et après son interrogatoire, il a été décidé de présenter une demande d'ouverture d'une enquête à l'encontre du prévenu pour son implication présumée dans les crimes de déclenchement volontaire de feux de forêt, de consommation de drogues et de possession illégale d’armes, suite à quoi le juge d’instruction a ordonné l'incarcération du suspect dans la prison locale Tanger 2, précise la même source.



Le Parquet informera l’opinion publique des résultats de l'enquête une fois achevée, dans le cadre de la communication et de la bonne application de la loi, conclut le communiqué.