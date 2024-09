Regards croisés sur la critique cinématographique au féminin en Afrique et dans le monde arabe

17e édition du Festival international du film de femmes de Salé

27/09/2024

La critique cinématographique au féminin en Afrique et dans le monde arabe est le thème d’une conférence organisée jeudi dans le cadre de la 17e édition du Festival international du film de femmes de Salé.



Lors de cette rencontre, les participantes ont passé en revue les défis auxquels sont confrontées les femmes critiques de cinéma à la lumière de "la masculinité hégémonique" qui caractérise le 7e art.



Soulignant la visibilité accrue de la femme dans le cinéma marocain, sa contribution au développement du secteur et ses réalisations à l’échelle internationale, la critique de cinéma et journaliste Amina Barakat a fait observer que la critique cinématographique féminine demeure limitée comparée à l’apport masculin en la matière.

Elle a dans ce sens mis l'accent sur l’importance de promouvoir la critique cinématographique au féminin de par son impact considérable sur le 7e art, appelant à l’institutionnalisation de cette pratique pour la placer au cœur des intérêts académiques et des manifestations culturelles.



Pour sa part, la critique égyptienne de cinéma Intisar Dardir a évoqué l’importance de l’étude critique et le rôle de cette pratique dans la promotion du 7e art à tous les niveaux, qualifiant le critique de cinéma de trait d’union entre le cinéaste et son public.



Ainsi, elle a souligné l’importance des festivals de cinéma internationaux qui mettent la lumière sur la contribution féminine au 7e art, affirmant que ces manifestations témoignent de l’intérêt accru accordé au renforcement des compétences créatives des femmes dans le domaine cinématographique.



La critique congolaise de cinéma Dija Mambu a pointé du doigt le manque de contributions féminines à la critique cinématographique en Afrique, citant comme causes les considérations socio-économiques des sociétés africaines.

Elle a, par ailleurs, appelé à impliquer davantage la femme dans l’ensemble du processus de production cinématographique, particulièrement dans le traitement des questions qui la concernent directement.



Le 17ème Festival international du film de femmes de Salé aborde des questions portant sur les femmes dans le cinéma.



Cette manifestation cinématographique constitue une occasion pour les cinéastes de divers horizons arabes, africains et internationaux de discuter des questions professionnelles, d’échanger leurs expériences et d’aborder les thématiques se rapportant aux femmes dans le cinéma.