Des ateliers en cinématographie au profit des jeunes

30/05/2025

Une trentaine de jeunes issus des différentes régions du Royaume ont bénéficié d'ateliers de cinématographie organisés en marge de la 2ème édition du Festival national du cinéma des jeunes (27-30 mai).



Animés par la réalisatrice Fatima Lahcen El Jabia, l’actrice Sanae Bahaj et le scénariste Houcine Chani, ces ateliers ont permis aux participants de mieux maîtriser les méthodes utilisées par des professionnels du cinéma en ce qui concerne l’écriture du scénario, l’interprétation, la réalisation et le tournage.



Lors de ces ateliers, les encadrants ont partagé avec les jeunes leurs expertises artistiques et leurs compétences spécifiques liées aux différentes étapes de la création cinématographique.



Dans une déclaration à la MAP, la réalisatrice Fatima Lahcen El Jabia a indiqué que ces séances de formation ont permis aux jeunes d’apprendre les bases de la création cinématographique et d’avoir un aperçu concret des exigences du métier.



"J’ai essayé d’apporter aux jeunes à la fois les bases de la réalisation et de l’interprétation étant donné que je suis actrice et réalisatrice", explique Mme El Jabia, notant que ces ateliers permettront aux jeunes de développer leurs compétences et de se familiariser avec les techniques et disciplines cinématographies.



Pour sa part, la participante Kaoutar Ouizgane a relevé que ces ateliers leur ont permis de "mieux apprendre les règles de base de la réalisation cinématographique, d’assimiler les liens entre interprétation et réalisation et de développer nos compétences inhérentes au 7ème art".



Selon les organisateurs du festival, les ateliers du cinéma offrent un environnement propice au partage, à la communication et à l’apprentissage avec les professionnels du cinéma, favorisant ainsi l’éclosion de talents et la création et le développement de nouveaux projets cinématographiques.