PourTRT Arabi, les joueurs internationaux sont un réel atout pour la sélection marocaine au Mondial

11/11/2022

La sélection des Lions de l'Atlas regorge de nombreux joueurs internationaux, ce qui augmente les chances du Maroc d'aller loin lors de la Coupe du monde au Qatar 2022, écrit le média turc “TRT Arabi”.



Dans un article mis en ligne, TRT Arabi a estimé que "le retour d'un certain nombre de joueurs importants dans l'équipe nationale augmente les chances de la sélection marocaine de réaliser une performance importante lors de la Coupe du monde au Qatar".



La sélection des Lions de l'Atlas regorge de noms distingués au niveau mondial, fait observer l'auteur de l'article, qui note que la plupart des joueurs marocains font sensation en Europe avec des clubs importants tels que le Paris Saint-Germain (PSG), le Bayern Munich ou Chelsea.



Et de noter que la valeur marchande des joueurs de l'équipe marocaine s'élève à environ 235 millions d'euros, la plus importante parmi les sélections arabes et africaines participant à la Coupe du monde.



Le site a également mis en avant les performances du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, se distinguant par ses qualités défensives et offensives, ainsi que celles de l'ailier droit de Chelsea, Hakim Ziyech.



Les noms les plus importants de la défense, en plus de Hakimi, incluent Nayef Aguerd, (West Ham), le capitaine Romain Saïss, (Besiktas), Noussair Mazraoui, (Bayern Munich) et Samy Mmaee, (Ferencváros), a relevé la même source. Le milieu de terrain marocain regorge de stars comme Sofyan Amrabat (Fiorentina), Younes Belhanda (Adana Demirspor), Selim Amallah (Standard de Liège), et Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca), entre autres.



En ce qui concerne l'attaque de la sélection, le site turc a indiqué que l'entraîneur des Lions de l'Atlas s'appuiera notamment sur les qualités de Hakim Ziyech, en plus de Munir El Haddadi (Getafe), de Soufiane Rahimi, (Al Ain), de Youssef En-Nesyri (Séville), de Sofiane Boufal (Angers), et de Walid Cheddira (Bari).



TRT Arabi a conclu son article en évoquant le nouveau visage de l'équipe nationale marocaine, Abdessamad Ezzalzouli, qui a fait preuve d'un grand talent que ce soit au sein du FC Barcelone ou à Osasuna.