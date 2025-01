Position extérieure globale : Une situation nette débitrice de 785 MMDH à fin septembre 2024

10/01/2025

La position extérieure globale (PEG), qui reflète la situation patrimoniale de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, fait ressortir une situation nette débitrice de 785 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre -787,8 MMDH à fin juin dernier, selon l'Office des changes.



Cette situation résulte des hausses simultanées des avoirs financiers de 13,6 MMDH et des engagements financiers de 10,8 MMDH, précise l'Office dans un communiqué.



L’accroissement de l’encours des avoirs financiers est la conséquence principalement des augmentations respectives de 5,4 MMDH et de 4,2 MMDH des encours de la composante "autres investissements" et des "investissements de portefeuille", fait savoir la même source.



La progression des engagements financiers s’explique, quant à elle, par l’accroissement enregistré au niveau de l’encours des "investissements directs" de 13,1 MMDH, atténué principalement par la baisse de 2,6 MMDH de l’encours des "investissements de portefeuille".