Performance mensuelle : La Bourse de Casablanca dans le rouge en janvier

03/02/2023

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de janvier en forte baisse, l'indice de toutes les valeurs, le MASI, perdant 4,15% à 10.275,45 points (pts).



Au terme du premier mois de 2023, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'est replié de 3,71% à 825,61 pts et le MASI. ESG, composé des 15 instruments avec la meilleure notation ESG, a abandonné 2,52% à 784,75 pts.



L'indice des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Casablanca, le MASI.Mid small Cap, a accusé, pour sa part, une baisse de 2,43% à 818,96 pts, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, seulement 5 indices ont échappé à la baisse, en l'occurrence ceux de la santé (+6,56%), du bâtiment et matériaux de construction (+2,7%), des télécommunications (+2,05%), de sociétés de financement et autres activités financières (+0,18%) et de sociétés de portefeuille-Holdings (+0,08%).



Du côté des perdants, le secteur de l'électricité a plongé de 13,57%, soit la plus forte baisse mensuelle, suivi des secteurs de la chimie (-11,62%), des assurances (-10,71%), de la sylviculture et papier (-9,36%) et des distributeurs (-9,02%). Le volume global des échanges a atteint près de 1,87 milliard de dirhams (MMDH), dont 1,59 MMDH réalisé sur le marché central (actions) et 226,29 millions de dirhams (MDH) sur le marché de blocs (actions).



Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif du mois avec 314,46 millions de dirhams (MDH) de transactions, suivi d'Itissalat Al Maghrib avec 273,11 MDH et Sodep Marsa-Maroc avec 137,32 MDH.

S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée au terme du mois de janvier à plus de 538,6 MMDH.



Les plus fortes baisses ont été accusées par Residences Dar Saada (-22,22% à 14 DH), Stokvis Nord Afrique (-18,46% à 12,81 DH), Wafa Assurance (-16,22% à 3.150 DH), Taqa Morocco (-13,57% à 949 DH) et SNEP (-12,9% à 540 DH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Zellidja S.A (+12,71% à 82 DH), Sonasid (+8,65% à 565 DH), Maghreb Oxygene (+7,66 % à 263,5 DH), Akdital (+6,56% à 294 DH) et Lesieur Cristal (+6,52% à 245 DH).