Bourse/Actions : Les personnes morales marocaines et les OPCVM concentrent 68% du volume des transactions au T4-2024

15/05/2025

Les interventions des personnes morales marocaines et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sur le compartiment des actions du marché central de la Bourse de Casablanca, ont cumulé 68% du volume des transactions au quatrième trimestre 2024, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Les personnes physiques marocaines arrivent en deuxième position avec une part de 23%, devant les investisseurs qui transitent par le réseau bancaire (4,6%) et les personnes morales étrangères (4,5%), précise l'AMMC dans son récent rapport sur le profil des investisseurs en Bourse.



Au détail, rapporte la MAP, les personnes morales marocaines ont réalisé des achats et des ventes pour un montant équivalent de 7,8 milliards de dirhams (MMDH). Comparativement au T4-2023, leurs achats et ventes ont respectivement augmenté de 59,4% et 33,2%.



Concernant les OPCVM, en position nette acheteuse, ils ont opéré des achats de 6,7 MMDH et des ventes de 5,2 MMDH. Par rapport à la même période de 2023, leurs achats et ventes sont en hausse respectivement de 47,8% et 102,2%.



Les personnes physiques marocaines ont, quant à elles, multiplié leurs achats de 2,6 fois par rapport au T4-2023 et les ont augmentés de 30,5% par rapport au T3-2024, pour un montant qui s'est élevé à 4,3 MMDH. Elles ont effectué des ventes pour un montant presque similaire de 4,8 MMDH, en hausse de presque 3 fois par rapport au T4-2023 et de 45,7% comparativement au T3-2024.



S'agissant des investisseurs dont les ordres transitent via le réseau bancaire, ils ont augmenté leurs achats de 55,5% en glissement trimestriel et de 3,2 fois par rapport au T4-2023. Quant aux ventes, elles ont progressé de 19,5% par rapport au T3-2024 et de 63,4% par rapport au T4-2023.



Pour leur part, les personnes morales étrangères ont opéré des ventes de 1,1 MMDH, en hausse de 41,9% par rapport au T3-2024 et en baisse comparativement au T4-2023 (-3,4%). Elles ont réalisé des achats pour 726 millions de dirhams.