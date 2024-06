Participation de la Jordanie à la Coupe internationale Mohammed VI de karaté

31/05/2024

La sélection jordanienne de karaté participe aux compétitions de la 18ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté (Karate1-PremierLeague), qui se déroulent du 31 mai au 2 juin à Casablanca.



L'équipe nationale jordanienne, qui s’est envolée jeudi pour le Maroc, comprend les karatékas Abdallah Hammad, Omar Shaqra et Ahmed Abou Hazim, engagés dans les épreuves des-60 kg, Abdul Rahman Mustafa et Afif Ghaith (-67 kg), Hassan Masrouh et Saif Bani Fares (-75 kg), Mohammed Al-Jaafari (-84 kg) et Youssef Naoufal (+84 kg), a annoncé le porte-parole de la Fédération jordanienne de karaté, Iyad Al-Mallah.



La délégation jordanienne comprend également le président de la fédération, Manar Shaath, le directeur technique Mohamed Ibrahim et l’entraîneur Mohammed Fatyan, ainsi que les arbitres Faiq Al-Jaafari et Hanadi Al-Banna, selon la même source.



Organisée par la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées(FRMKDA),sous l'égide de la Fédération internationale de karaté (WKF), cette compétition est qualificative pour la Coupe du monde qui se tiendra l’an prochain en Egypte, ajoute-t-on.



La 18ème Coupe internationale Mohammed VI de karaté, qui compte pour la 4ème et dernière étape de la Ligue mondiale de la WKF (Karate1 Premier League), après Paris, Le Caire et Antalya, réunit plus de 370 joueurs représentant plus de 80 pays.



Le tournoi de Casablanca, qui clôturera la saison de la Karate 1-PremierLeague,s'annonce "mémorable" puisque les grands gagnants de la saison y seront couronnés, indique la WKF. Il s’agit du tournoi “le plus attendu de l'année”, écrit l’instance mondiale sur son site, notant que "le Maroc est l'une des plus grandes nations de ce sport au monde et une plaque tournante traditionnelle des événements de karaté de premier ordre".