Ouverture à Essaouira de la 4ème édition du Festival "Joudour"

20/09/2024

La 4ème édition du Festival "Joudour" s'est ouverte, jeudi soir à Essaouira, avec une soirée musicale d’une élégance raffinée qui a captivé un public nombreux et enthousiaste.



Organisé par l'Association Racines pour l’art et la culture, cet événement vise à mettre en lumière les précieuses contributions artistiques et culturelles des confréries soufies, ainsi que leur rôle dans la préservation des musiques de transe et des musiques du monde.



Sous les voûtes emblématiques de l'espace socioculturel "Dar Souiri", les spectateurs, dont des amateurs de musique, des artistes et diverses personnalités, ont été emportés par une harmonie parfaite entre tradition et modernité, où chaque performance a réaffirmé l’attachement de la Cité des Alizés à son riche héritage artistique.



Le public a ainsi eu l’occasion d’apprécier une prestation exceptionnelle de Samaâ soufi, brillamment exécutée par l’Ensemble Mogador de la confrérie "Ghaziya".



Sous la direction de l’artiste Ahmed Abdelhak Elkaab, les membres de la troupe ont emmené l'assistance dans un voyage mystique et raffiné, notamment à travers des panégyriques du Prophète Sidna Mohammed (PSL).



Les chants dévotionnels, puisés dans le riche répertoire musical marocain et empreints de poésie mystique, ont suscité une émotion profonde, unissant les cœurs de diverses confessions, le tout dans une expérience musicale transcendante et universelle.

La soirée s’est poursuivie avec un concert rituel gnaoui animé par l’artiste souiri Abdel Benaddi, accompagné par les invités de la "Tayfa Gnaoua".



Dans une ambiance solennelle, ponctuée de rythmes envoûtants et de chants profonds, le Guembri et les Qraqeb ont résonné avec force, transportant l'auditoire dans un univers musical riche en symboles et en émotions.



À l'issue de cette soirée d'ouverture, Rachid Laghdira, membre de l'Association organisatrice, a exprimé sa joie de voir le festival renaître après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19.



"Cette manifestation ambitionne de mobiliser toutes les potentialités de la Cité des Alizés afin de créer un espace de rencontre, d’échange et de dialogue autour de l’importance socio-culturelle des confréries soufies et des musiques de transe, dans le cadre d’un processus créatif et solidaire de grande envergure", a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.



Il a également précisé que le choix du thème de cette édition incarne la profondeur des relations historiques et culturelles entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, renforcées par la décision d'organiser conjointement la Coupe du Monde 2030.



Placée sous le thème "Mogador, Essaouira et les pays de la péninsule Ibérique : un passé enraciné et un avenir prometteur", cette édition propose un programme riche et diversifié, incluant un colloque international, une cérémonie en hommage à des figures littéraires emblématiques, des concerts de musique Gnaoua et des soirées de Samaâ soufi.



Ce rendez-vous culturel de deux jours se veut une occasion unique de découvrir, à travers des échanges et des performances de haut niveau, les multiples facettes de l’héritage culturel d’Essaouira et de discuter des liens entre la musique, la culture et la paix.