Participation de Will Smith et Kid Cudi au Festival "Mawazine - Rythmes du Monde"

03/04/2025

Les superstars américaines Will Smith et Kid Cudi prendront part à la 20e édition du Festival "Mawazine - Rythmes du Monde", prévue du 20 au 28 juin à Rabat et Salé, ont annoncé les organisateurs.



Ainsi, l’acteur et chanteur américain Kid Cudi, "la voix d’une génération, l’âme d’un rêveur", animera un "show unique", le 23 juin sur la scène OLM-Souissi, peut-on lire sur les pages Facebook et Instagram du Festival.



Pour sa part, l’artiste Will Smith, détenteur de quatre Grammy Awards, promet un "show légendaire", le 25 Juin à OLM Souissi, dans le cadre de ce Festival placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Selon l’Association Maroc Cultures, organisatrice de l'événement, le Festival représentera, comme à chaque fois, un moment culturel incontournable pour le public avec, encore et toujours, un accès gratuit pour 90% des festivaliers et des prestations qui porteront haut les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect.



"Pour cette nouvelle édition, l’un des plus grands événements culturels de la planète promet une programmation de qualité et pleine de surprises à tous les amoureux de la musique et de la culture, avec les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, les grands noms et les jeunes talents de la scène marocaine, ainsi qu’une sélection des figures incontournables des plus beaux patrimoines musicaux des cinq continents", explique l’Association.

La 19e édition du Festival avait réuni plus 2,5 millions de spectateurs durant neuf jours de célébration musicale sur les différentes scènes de Rabat et Salé.



Créé en 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

Bouillon de culture

Rencontre



Le théâtre Riad Sultan de Tanger accueillera, le 10 avril, une rencontre intitulée "Tanger, Carrefour des regards : de l'orientalisme à la photographie contemporaine", animée par l'artiste-photographe tangérois Mehdi Sefrioui.

Organisée dans le cadre des conférences de l'Association Al Boughaz, cette rencontre offrira une plongée dans l'évolution de l’image de Tanger, depuis le prisme orientaliste jusqu’aux représentations contemporaines.

Mehdi Sefrioui, dont les premières explorations artistiques se sont faites à travers la photographie de rue, a su capturer, au fil de ses voyages et de ses longues déambulations, des portraits expressifs et des paysages empreints de sens.



Projection



Les Instituts Français de Tétouan et Tanger proposeront la projection du film Emilia Perez de Jacques Audiard, respectivement le 4 et les 5-10 avril.

Ce long-métrage de 2024 raconte l’histoire de Rita, une avocate surqualifiée mais exploitée par un gros cabinet davantage spécialisé dans le blanchiment de criminels que dans la quête de justice.

Le film a triomphé aux Césars 2025 avec sept récompenses, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation. Enfin, il a brillé aux Oscars 2025 en décrochant l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour Zoe Saldana ainsi que celui de la meilleure chanson pour "El Mal".

Le Musée Jemaâ El Fna du Patrimoine Immatériel à Marrakech accueille, jusqu’au 30 septembre prochain, une exposition dédiée à l'œuvre de Feu Aziz Abou Ali, un artiste reconnu pour son originalité et la profondeur de ses thématiques.



Exposition



"Vitalité Africaine" est le thème d’une exposition de l'artiste Frédéric Bekas, dont le vernissage aura lieu le 4 avril prochain à Marrakech.

Les œuvres de Frédéric Bekas, reconnues pour leur profondeur émotionnelle et leur esthétique unique, plongent les visiteurs dans l'âme vibrante du continent africain.