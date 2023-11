Oussama Khafi s’adjuge le 2ème Tour de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima de cyclisme

26/11/2023

Le cycliste Oussama Khafi (Ligue Guelmim-Oued Noun) a remporté, samedi, la deuxième édition du Tour cycliste de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, organisée du 20 au 25 novembre courant, avec la participation des sélections des ligues représentant différentes régions du Royaume, ainsi que d'équipes de France et des Pays -Bas.



Oussama Khafi, qui a gardé le maillot jaune jusqu'à la sixième et dernière étape ayant relié Larache à Tanger (85 km), a décroché la victoire après avoir occupé la première place du classement général par points, avec un total de 129 points.



Il a devancé Ibrahim Essabahy (Ligue Tanger-Tétouan-Al Hoceima/97 pts), Anouar Rahmou (Ligue Fès-Meknès/91 pts), Adil El Arbaoui (Ligue Béni Mellal-Khénifra/80 pts) et Achraf Doghmi (Ligue Marrakech-Safi/71pts).



De son côté, Kamal Mahroug de l'équipe continentale "Sidi Ali Citroën" a remporté le maillot à pois du meilleur grimpeur, tandis que Ibrahim Essabahy s'est adjugé le maillot bleu du meilleur jeune.



La sixième et dernière étape du Tour cycliste de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été remportée par Anouar Rahmou (1h49min34sec) qui a devancé au sprint final Ibrahim Essabahy et Oussama Khafi.