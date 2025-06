Mondial des clubs : Le WAC pour écrire une nouvelle page de son histoire

13/06/2025

Le Wydad de Casablanca (WAC) aborde la Coupe du monde des clubs de football, prévue du 14 juin au 13 juillet prochain aux Etats-Unis, avec l’ambition d’écrire une nouvelle page de son histoire, riche en titres et en événements inoubliables.



Premier club marocain à participer à ce Mondial des clubs sous son nouveau format, élargi à 32 équipes, le vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique en 2022 aura l’occasion de jouer au haut niveau contre des équipes référentielles, avec leur constellation de stars et de découvrir diverses écoles footballistiques.



Les Rouges croiseront le fer, dans le groupe G, avec le club anglais de Manchester City, notamment vainqueur de la Ligue des champions d’Europe en 2023, la Juventus FC, une valeur sûre du football italien et européen et Al Ain FC, l’un des clubs majeurs aux Emirats arabes unis et en Asie.



Pour le WAC, le challenge sera de taille: franchir un palier au niveau mondial, après deux précédentes participations décevantes, marquées par des défaites contre les Mexicains de Pachuca (1-0) et les Japonais d’Urawa Reds (3-2), en 2017 aux EAU, et contre les Saoudiens d’Al-Hilal FC (5-3 t.a.b/1-1) en 2022 à Rabat.



Pour défendre ses chances, le club casablancais devrait capitaliser sur sa relance en fin du championnat national, qui lui a valu une troisième place salutaire au vu de sa saison compliquée, mais surtout un retour à son ADN, brouillé sous la houlette du Sud-Africain Rhulani Mokwena.



Mohamed Amine Benhachem, appelé à la rescousse en mai dernier, semble être l’homme de la situation. Directeur sportif du Wydad au moment de sa désignation en tant qu’entraîneur et ancien joueur du club, le cadre marocain n’a pas eu besoin de round d’observation pour remettre l’équipe sur pied et sauver in extremis la saison, avec à la clé un retour sur la scène continentale, à travers la troisième place qualificative à la Coupe de la CAF.



Débarquant ainsi aux Etats-Unis, le vent en poupe, le Wydad de Casablanca n’a pas manqué de renforcer ses rangs en prévision d’un championnat qui promet d’être relevé et âprement disputé: Le Néerlandais Bart Meijers, le Burkinabé Aziz Ki, le Syrien Omar Souma, le Brésilien Ferreira Guilhermo, l’ancien Lion de l’Atlas Nordin Amrabat et Hamza Hannouri (en provenance du FUS), viennent renforcer, à la veille de cette compétition, un groupe conçu dès le départ pour cette année mondialiste.

En prévision de ces joutes, le WAC a opté, afin d’aiguiser ses armes, pour un stage à huis clos au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura.



Cette phase préparatoire a été également jalonnée par deux matches amicaux contre le FC Séville (perdu 1 à 0) et le FC Porto (perdu aussi 0-1), question d’avoir un avant-goût des défis que réserve le Mondial et se mesurer à l’école européenne, qui sera le principal challenge pour les Rouges.



Le représentant du Maroc entame la compétition le 18 juin contre Manchester City au Lincoln Financial Field (Philadelphie), avant d'enchaîner contre la Juventus FC, le 22 juin sur la même pelouse, puis contre Al Ain FC, le 26 juin à l’Audi Field (Washington, D.C.).



Par Ali Refouh

Liste officielle du Wydad de Casablanca



Gardiens de But: Youssef El Motie, El Mehdi Benabid, Omar Aqzdaou.

Défenseurs: Mohamed Moufid, Abdelmounaim Boutouil, Jamal Harkass, Fahd Moufi, Meijers Bart, Ayoub Boucheta, Guilherme Ferreira.

Milieux de terrain: Ismail Moutarajji, Mickael Malsa, Arthur, El Mehdi El Moubarik, Oussama Zemraoui, Stephane Aziz Ki, Ismail Benktib, Pedrinho, Yassine Bennani, Rayane Mahtou.

Attaquants: Thaembinkosi Lorch, Mohamed Rayhi, Samuel Obeng, Nordin Amrabat, Zakaria Fathi, Cassius Mailula, Selemani Mwalimu, Hamza Hannouri, Omar Alsomah.