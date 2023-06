Oussama El Azzouzi Un aplomb qui force le respect

04/06/2023

L' international U23marocainOussama El Azzouzi, joueur du club de Pro League belge Union Saint-Gilloise (USG), est un bosseur dans l’ombre doté d’un aplomb qui force le respect, écrit mercredi le quotidien belge "Le Soir".



Titularisé lors des deux derniers matchs de son équipe en championnat face au KRC Genk et à l’Antwerp, en remplacement du capitaine Teddy Teuma, blessé, El Azzouzi a su gérer ces deux matchs périlleux et a récolté les fruits de sa patience, lui qui a attendu de recevoir de vraies chances de briller dès que les projecteurs se sont enfin braqués sur lui, souligne le journal.



“Oussama El Azzouzi est en train de démontrer pourquoi l’Union est allée le chercher l’été dernier au FC Emmen (Pays-Bas)”, estime le grand tirage, ajoutant que le joueur marocain, réserviste jusque-là, a dû dompter son caractère impétueux et a continué à patienter dans l’ombre avant de briller et se montrer à la hauteur des événements.



«Il a énormément bossé dans l’ombre et c’est son mérite avant tout. Il a prouvé qu’il est déjà prêt à endosser un statut de titulaire à part entière», souligne l'entraîneur de l’USG, Karel Geraerts, cité par Le Soir.



Avant d’enchaîner deux titularisations, Oussama El Azzouzi n’avait récolté que quelques apparitions, ainsi qu’une titularisation agrémentée de deux buts à Cappellen en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, une autre à l’Union Berlin en Europa League et seulement deux autres lors de la phase classique, face à Ostende et à Seraing. L'USG a conservé ses chances de remporter le titre de la Pro League belge en arrachant le match nul sur le terrain de l'Antwerp (1-1), dimanche dernier lors de la cinquième et avant-dernière journée des Champions Playoffs.



Le club de la commune de Saint-Gilles (région bruxelloise) compte 46 points, à égalité avec l’Antwerp et devant le KRC Genk (45 points). La dernière journée des Champions Playoffs se jouera dimanche prochain, avec les chocs KRC Genk/Antwerp et USG/FC Bruges, ce dernier club ne pouvant plus aspirer au titre avec seulement 33 points au compteur.