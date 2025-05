Coupe de la CAF : La finale retour délocalisée à Zanzibar

22/05/2025

La finale retour de la Coupe de la CAF, qui oppose la RSB à l’équipe tanzanienne de Simba SC, se jouera au Stade Amaan à Zanzibar, a confirmé mardi l’instance dirigeante du football africain.



“Comme indiqué dans une précédente communication de la CAF, ce match retour se tiendra donc au Stade Amaan, à Zanzibar,” a annoncé la CAF dans un communiqué, évoquant des travaux non achevés à temps au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam, qui devait initialement accueillir la rencontre le 25 mai.



"Les travaux de mise à niveau ne pourront pas être achevés dans les délais requis," a fait savoir la CAF, expliquant que cette décision fait suite à l’évaluation d’une société internationale indépendante, spécialisée dans l’inspection des infrastructures sportives.

La finale aller, disputée samedi à Berkane, s’est soldée par une victoire de la RSB (2-0), grâce à des réalisations de Mamadou Camara et Oussama Lemlioui.



Sacrés en 2020 et en 2022, les Berkanis, récemment couronnés champions du Maroc pour la première fois de leur histoire, visent un troisième titre dans cette compétition continentale.