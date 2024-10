Omniprésence du parti des Forces populaires sur la scène internationale

L'USFP, un acteur clé dans les Alliances socialistes internationales et la coopération intercontinentale

22/10/2024

L'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) du Maroc joue un rôle clé sur la scène internationale en consolidant des alliances stratégiques avec des partis socialistes et sociaux-démocrates dans le monde entier.



Sa présence active dans des organisations telles que l'Internationale Socialiste (IS) et l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY), ainsi que son implication dans divers forums régionaux, reflète son engagement envers la promotion des valeurs socialistes à travers le globe.



L'USFP occupe des postes de leadership influents, tels que la vice-présidence de l'Internationale Socialiste (Khaoula Lachguar) et des responsabilités dans les comités d'éthique (Machij Elkarkri) et d'équité (Aicha Gourgi), ce dernier présidé par Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol.



En outre, l'USFP est membre du Comité de présidence de l'Alliance Progressiste (Fátima Sedas) et cofondateur du Forum Progressiste et Démocratique Arabe (jaouad chafik), témoignant de son rôle central dans le dialogue politique entre le monde arabe et l'Afrique.



L'USFP est également membre observateur du Parti Socialiste Européen (Mehdi Mezouari).

Les relations bilatérales avec des partis politiques influents, tels que le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol), sont particulièrement importantes, tout comme les relations historiques avec le Parti Socialiste en France (PSF), le Parti Socialiste en Équateur, le Parti Libéral en Colombie, le Mouvement vers le Socialisme (MAS) en Bolivie, le Parti Social-Démocrate en Égypte, et le Parti Socialiste Sénégalais. Ces collaborations démontrent l'étendue de son engagement international.



Ses liens étroits avec la Conférence Permanente des Partis Politiques d'Amérique Latine (COPPPAL), qui regroupe plus de 70 partis membres, renforcent encore sa position en tant qu'acteur majeur du dialogue intercontinental. En outre, l'USFP entretient d'excellentes relations avec les partis politiques au Mexique, tels que le PRI, Morena, et le Parti Travailliste, ainsi que des relations bilatérales avec le PRD et le PDD en République Dominicaine.



De plus, l'USFP assume la présidence du Forum des Jeunes Parlementaires Socialistes et Sociaux-Démocrates (Hassan Lachguar), qui réunit plus de 20 pays. Cela atteste de la volonté de l'USFP de continuer à promouvoir les valeurs socialistes et à renforcer les liens entre les jeunes générations de leaders politiques à travers le monde.



La Jeunesse Ittihadia, branche jeune de l'USFP, est également très active sur la scène internationale. Membre de l'IUSY, elle est représentée au sein de son comité de contrôle, où elle joue un rôle très important. Elle est également membre du Mouvement International des Verts, renforçant son engagement en faveur des questions environnementales et écologiques à l'échelle mondiale.



Enfin, l'USFP est membre fondateur du réseau MenaLatina (ayoub Elhachimi), qui travaille à promouvoir des relations entre les différents partis et pays de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Amérique latine, illustrant son rôle de pont entre ces régions dans la promotion des idéaux progressistes.



L'engagement de l'USFP à collaborer pour promouvoir les idéaux socialistes en Afrique, facilite l'échange d'expériences et uni les efforts face aux défis sociaux et politiques du continent.



Ces alliances internationales témoignent de l'engagement de l'USFP à jouer un rôle influent dans la promotion des valeurs socialistes et dans le renforcement des relations entre le Maroc, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine.



M.E.K