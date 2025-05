Driss Lachguar préside à Bruxelles une rencontre sur la place des Marocains du monde dans le champ politique européen

29/05/2025

La Fédération des compétences marocaines à l’étranger, en partenariat avec l’Union socialiste des forces populaires, organise à Bruxelles une rencontre sur la place des Marocains du monde dans le champ politique européen – le modèle belge comme référence.



L’USFP sera représentée par une délégation conduite par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, accompagné des députés Aïcha El Gorchi et El Hassan Lachguar, ainsi que Fatiha Seddas, membre du Bureau politique.



Cette rencontre tenue sous le thème : "La place des Marocains du monde dans le champ politique européen : le modèle belge comme référence" se veut un sujet d’une grande importance qui reflète l’enracinement profond des Marocains du monde dans le tissu social, économique, politique et culturel de plusieurs pays européens.



De nombreux membres de la diaspora marocaine occupent aujourd’hui des responsabilités politiques de haut niveau, en tant que ministres ou gestionnaires de grandes villes européennes, ce qui illustre clairement leur participation dynamique à la vie politique dans les pays d’accueil.



Dans ce contexte, la rencontre vise à aborder plusieurs axes et thématiques en lien avec cette question, notamment :



Représentation politique

• Comment les Marocains du monde sont-ils représentés dans les institutions politiques européennes ?

• Quels sont les défis et les opportunités liés à leur participation politique ?

Participation politique

• Quels sont les facteurs influençant l’engagement politique des Marocains du monde dans les pays européens ?

• En quoi le modèle belge peut-il servir de référence pour d’autres pays ?

Influence politique

• Quel est l’impact des Marocains du monde sur les politiques européennes ?

• Comment peuvent-ils influencer les décisions politiques ayant un effet sur le Maroc et sur les relations euro-marocaines ?



Le modèle belge

• Quels sont les éléments spécifiques du modèle belge qui en font une référence en matière d’intégration politique des Marocains du monde ?

• Quelles sont les bonnes pratiques à tirer de ce modèle ?



A noter que cette rencontre devait être inaugurée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, ainsi que par Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.



Des compétences marocaines venues de plusieurs pays européens y prendront part, notamment de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de Suède, du Canada, des Etats-Unis, de la Russie et du Maroc, a fait savoir le Dr. Redouane Kadiri, président de l’Université des compétences marocaines à l’étranger.



En marge de cette rencontre, des réunions auront lieu entre la délégation ittihadie et les représentants du Parti socialiste belge pour discuter des relations bilatérales et du rôle que peuvent jouer les Marocains du monde dans le développement des échanges et le renforcement des relations entre les deux pays.



Par ailleurs, une réunion interne de l’Université des compétences marocaines à l’étranger se tiendra avec ses cadres actifs à l’étranger, dans le but de renforcer l’organisation dans la région et de créer une coordination de la 13e région, sur le modèle des structures régionales au Maroc. Les résultats de ces rencontres encore en cours feront l’objet d’un suivi ultérieur.



Y.L