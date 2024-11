Omar Zniber souligne les efforts déployés par la présidence marocaine du CDH en vue de la réforme des statuts du Conseil

23/11/2024

Le président du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CDH), l’ambassadeur Omar Zniber, a souligné, jeudi à Rabat, que la présidence marocaine du CDH ne cesse de consentir d'importants efforts en vue de la réforme des statuts du Conseil afin de renforcer sa capacité à s’adapter aux défis émergents.



Intervenant à l'ouverture de la retraite du CDH, M. Zniber a insisté sur la nécessité de doter le Conseil des ressources appropriées pour s'acquitter pleinement de ses missions.



Dans ce sens, il a mis en avant l’importance du rôle du CDH, organe central de l’ONU dans le domaine des droits de l’Homme, en tant que forum multilatéral unique, propice à des échanges francs et ouverts, ajoutant qu’il offre une plateforme inclusive réunissant chefs d’Etat, ministres, représentants gouvernementaux, organisations internationales, agences onusiennes, experts, ONG et toutes les parties désireuses de contribuer activement à ses travaux.



Dans ce cadre, il a rappelé que la présidence marocaine du CDH a pris l’initiative d’organiser deux discussions de très haut niveau, l’une portant sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle et leur impact sur les droits humains, alors que la seconde a concerné les questions des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire, avec la participation des représentants d’organisations internationales, du secteur privé et de la société civile, ainsi que d'universitaires.



M. Zniber a ajouté que la présidence marocaine du Conseil a également accordé une importance capitale à la question de la promotion de l’égalité des genres.

La retraite du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, tenue à l’initiative de la Présidence marocaine du CDH, est un conclave de réflexion et d’échange sur l’état et le devenir du Conseil.



Cette réunion avait pour objectif de débattre des principaux défis et enjeux auxquels la communauté internationale est confrontée dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, et d’explorer les voies de la réforme du CDH, organe central de l’ONU dans le domaine des droits de l’Homme.



Cette retraite a connu la participation d’ambassadeurs représentants permanents des États membres du CDH, des coordonnateurs des groupes régionaux et politiques des Nations unies, de la Présidente du Comité de coordination des procédures spéciales et des ONG parties prenantes des travaux du CDH.