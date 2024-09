Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Belaid Bouimid

26/09/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'éminent journaliste, feu Belaid Bouimid, décédé mardi à Casablanca.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi indique avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de feu Bouimid, implorant le Tout-Puissant de l'agréer parmi les fidèles vertueux et de l'accueillir en Son vaste paradis.



"En cette douloureuse circonstance, la volonté divine étant imparable, Nous vous exprimons et, à travers vous, à l'ensemble des proches et amis du défunt, ainsi qu’à sa famille médiatique et sportive nationale, Nos vives condoléances et Nos sincères sentiments de compassion, suite à la perte de l’un des pionniers du journalisme sportif au Maroc qui a contribué avec grand professionnalisme, à la faveur de la vaste culture et créativité dont Dieu l’a doué, au développement de la presse sportive dans notre pays et à enrichir sa bibliothèque nationale", écrit le Souverain.



Sa Majesté le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt en cette pénible épreuve, Se remémorant avec beaucoup d’estime les qualités morales du regretté et son patriotisme sincère.



"Nous prions Dieu de vous accorder patience et réconfort, ainsi que la meilleure des rétributions au défunt et de l'accueillir en Son vaste paradis, en récompense de ses actions louables au service de sa patrie", ajoute le message.



"Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons". Véridique est la parole de Dieu, conclut le message.