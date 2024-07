Meknès: cérémonie en l'honneur des élèves méritants

29/07/2024

La Direction provinciale de l'éducation, du préscolaire et des sports de Meknès a organisé, vendredi, une cérémonie en l'honneur des élèves qui ont excellé dans les différentes filières éducatives.



S’exprimant à l’occasion, le directeur provincial de l'Education nationale à Meknès, Mohamed El Ghouri, a affirmé que son département accompagne la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 et s’active pour fournir et équiper des espaces appropriés pour l’apprentissage, le soutien éducatif, psychologique et méthodologique.



Il a souligné la volonté de la direction d'établir des mécanismes de suivi et d'évaluation des projets liés à chaque domaine et l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication dans les établissements d'enseignement en milieu rural et urbain, ainsi que l'élargissement du nombre d’établissements pionniers qui passera de 5 établissements d'enseignement primaire actuellement à 45 au cours de la prochaine année académique, outre le lancement de ce projet dans 5 établissements du niveau secondaire qualifiant.



Le responsable provinciale s’est félicité du taux de réussite aux examens du baccalauréat qui a atteint 77,87 %, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à l'année scolaire précédente, alors que le taux de réussite au certificat d'études primaires et au certificat d'études préparatoires a atteint respectivement97,15 % et a atteint 76,24 %.



M. El Ghouri a également salué des résultats positifs obtenus par les élèves de la direction lors de divers événements éducatifs, culturels, environnementaux et sportifs.



Cette cérémonie, qui coïncide avec la célébration de la Fête du Trône, a été marquée par la présence du gouverneur de la préfecture de Meknès et du directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation pour la région Fès-Meknès.