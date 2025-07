L'Institut Ben M'Barek à Rabat célèbre ses lauréats

01/07/2025

L'Institut Ben M'Barek, un établissement d'enseignement privé, a organisé, lundi à Rabat, une cérémonie de remise des certificats de réussite à ses lauréats du baccalauréat, au titre de l'année 2024-2025.



Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part le corps enseignant et le staff administratif, des certificats de réussite ont été remis aux 90 élèves ayant obtenu leur baccalauréat cette année.



Côté performances, l’école s’est réjouie des résultats remarquables obtenus par ses élèves de deuxième année baccalauréat, toutes filières confondues (sciences physiques et sciences mathématiques B), notamment Laghzali Mohamed Amine, qui a obtenu la moyenne générale de 18,30, Elalem Alae, avec la moyenne générale de 17,97 et Danoun Malak, avec la moyenne générale de 17,90.



Asmae Rehali, cadre administratif de l’Institut, s’est félicitée de la réussite avec brio de cette 22e promotion du baccalauréat, souhaitant plein succès aux lauréats afin de contribuer pleinement au développement du Maroc, qui est en plein essor et a besoin de jeunes talents et compétences, rapporte la MAP.



De son côté, l’enseignante de langue française à l’Institut, Malika Benamar, a souligné que cette cérémonie ne vient pas seulement couronner la fin d'une année jalonnée d'examens, mais l’ensemble d’un parcours, affirmant que la mission principale du corps enseignant est de contribuer à la formation et à l’épanouissement des élèves.



Quant à l'élève Hajar Ounani qui a décroché son baccalauréat en sciences mathématiques B, elle a exprimé sa joie d’avoir obtenu son diplôme avec mention très bien, saluant les efforts déployés par l'Institut pour l’encadrement et la formation des élèves.



La cérémonie a été ponctuée par des témoignages de plusieurs élèves et professeurs relatant leurs expériences au sein de l’Institut. Ils ont saisi, cette occasion, pour remercier l'ensemble des composantes de l'Institut pour les efforts déployés afin d'assurer un encadrement de qualité.



Fondé en 1998, l'Institut Ben M’Barek, autorisé par le ministère de l’Éducation nationale, dispense un enseignement en arabe, en français et en anglais, suivant une pédagogie humaine et authentique à même d'offrir un environnement quasi-familial pour les élèves.



En privilégiant la formation en groupes restreints, l'école est en mesure d'assurer un enseignement adapté aux besoins de chaque élève, avec un aménagement des salles de classes et des activités mises en place incitant à l'échange, à la découverte et à l’assimilation des valeurs et des principes enseignés.