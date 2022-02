Mbappé vient à bout du Real

17/02/2022

City facile et proche des quarts

Kylian Mbappé in extremis! L'attaquant du Paris SG, buteur à l'arraché (1-0), a douché le Real Madrid, qui aspire à le recruter, au terme d'un huitième de finale aller crispant mardi en Ligue des champions, alors que Manchester City s'est promené face au Sporting (5-0). C'est un grand ouf de soulagement pour le Paris SG, longtemps tenu en échec par la défense madrilène, à l'image du penalty raté par Lionel Messi (61e): Mbappé, buteur dans le temps additionnel (90e+4) a offert aux Parisiens un avantage mérité à l'issue de la première manche, qu'il faudra confirmer au match retour le 9 mars en Espagne. Alors qu'on s'acheminait vers un triste nul sans but au Parc des Princes, Mbappé a surgi avec un ultime coup de rein et une frappe croisée enfin victorieuse face au gardien Thibaut Courtois, jusque-là infranchissable. "On est satisfait mais ce n'est qu'une première partie. On prend un léger avantage pour le match retour", s'est réjoui l'attaquant au micro de RMC Sport. C'est mérité pour les Parisiens,très inconstants cette saison mais qui ont enfin montré le visage conquérant qu'on attendait d'eux, celui d'un prétendant au titre européen. On espérait une affiche emballante, elle a été crispante et Paris n'a pas vraiment su quoi faire du ballon qu'il confisquait,mis à part s'en remettre aux fulgurances de l'inévitable Mbappé. Les débordements de "Kyky" ont fait vibrer le public parisien et frémir la défense merengue, à l'image de Dani Carvajal, régulièrement dépassé et fautif sur le penalty provoqué par la superstar. Mais Courtois a stoppé la tentative de Messi (61e) et multiplié les arrêts décisifs. Le Real, de son côté, n'a pas existé offensivement, avec un timide retour à la compétition pour Karim Benzema, sevré de ballons après trois semaines d'absence sur blessure. Même l'entrée en jeu de Neymar, lui aussi de retour de blessure, ne semblait pas pouvoir décanter les choses... jusqu'à l'éclair de Mbappé,roi des fins de matches, comme souvent en L1 cette saison, et capable de faire abstraction des nombreuses rumeurs qui l'envoient au Real. "Tout le monde parle pour ne rien dire, la vérité c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe", at-il dit. "Ce soir je l'ai montré, et il faudra le montrer au retour le 9 mars. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain." Reste à confirmer au retour au stade Santiago-Bernabeu, qui rêve d'acclamer "Kyky" sous le maillot blanc la saison prochaine. Mais pour l'heure, c'est le maillot parisien que porte Mbappé, et les rêves du PSG avec. Promenade de santé pour Manchester City: l'équipe de Pep Guardiola n'a pas fait de détail à Lisbonne surle terrain du Sporting Portugal, impuissant face aux déferlantes adverses et au doublé de Bernardo Silva. Le milieu offensif portugais, ancien du club rival de Benfica, a frappé d'une demi-volée surpuissante entrée avec l'aide de la barre (17e) puis d'un tir détourné entre les jambes d'un défenseur (44e). Et il aurait pu alourdir le score d'une tête piquée (50e) si son but n'avait pas été annulé pour hors-jeu. Partie remise pour les Citizens: leur festival avait commencé par un plat du pied de Riyad Mahrez (7e) avant de se poursuivre par un but de Phil Foden après une série de bourdes défensives (32e), puis une frappe limpide de Raheem Sterling en lucarne (59e). C'est cruel pour la défense du Sporting, qui en avait déjà pris cinq contre l'Ajax Amsterdam en phase de poules (5-1). Voilà City tout proche de rejoindre les quarts de la C1 pour la cinquième année consécutive, à condition de négocier sans frayeur un match retour qui s'annonce a priori comme une formalité à Manchester. Largement en tête de la Premier League, Guardiola et les siens auront tout le loisir de se projeter sur la suite, avec le rêve de connaître une deuxième finale d'affilée et, cette fois, de l'emporter.