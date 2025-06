Célébrations en marge de la Ligue des Champions : Deux morts, 559 interpellations en France

Deux personnes - un mineur à Dax et un homme à Paris - sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche et 559 personnes ont été interpellées lors des célébrations en marge de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG, selon le ministère de l'Intérieur.



A Dax, un mineur de 17 ans a été tué à coups de couteau lors d'un rassemblement pour célébrer le sacre du club parisien contre l'Inter Milan tandis qu'à Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale, un jeune homme de 20 ans à scooter a été percuté par une voiture et a succombé à ses blessures.



A Grenoble, quatre personnes d'une même famille ont été blessées dont deux grièvement après qu'une voiture a heurté la foule célébrant la victoire du PSG.



Il y a eu 559 interpellations dont 491 à Paris, qui ont conduit à 320 gardes à vue dont 254 dans la capitale, a ajouté le ministère.



Au cours de la soirée, émaillée d'incidents, 22 membres des forces de l'ordre ont été blessés dont 18 à Paris, selon la même source. Sept sapeurs-pompiers ont été blessés ainsi que 192 manifestants.



Le ministère a décompté, selon un bilan provisoire, 692 incendies dont 264 véhicules.