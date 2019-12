“Marriage Story” en tête des nominations aux Golden Globes

11/12/2019 Libé

Le film "Marriage Story" est arrivé lundi en tête des nominations aux Golden Globes avec des sélections dans six catégories au total, la plateforme Netflix qui le produit surpassant tous ses concurrents dans cette étape inaugurale de la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood. "Marriage Story" suit le divorce tumultueux entre une comédienne interprétée par Scarlett Johansson et son metteur en scène de mari, joué par Adam Driver, tous deux en lice dans la catégorie meilleurs acteur et actrice.

Dans la catégorie du meilleur film dramatique, "Marriage Story" sera aux prises avec des adversaires de poids comme "Les Deux Papes", "Joker", et surtout "The Irishman", thriller historique politico-mafieux du réalisateur Martin Scorsese, également produit par Netflix, qui recueille cinq nominations.

Si Martin Scorsese a été sélectionné, de même qu'Al Pacino et Joe Pesci qui vont s'affronter pour le meilleur second rôle, l'acteur principal du film long de trois heures et demie, Robert De Niro, repart bredouille. Le dernier Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", obtient lui aussi cinq nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure comédie. Il y retrouvera "Rocketman", biopic consacré au chanteur Elton John, "Jojo Rabbit", encore avec Scarlett Johansson, et "Dolemite Is My Name", qui marque le grand retour d'Eddy Murphy - en lice pour le titre de meilleur acteur - et qui est encore produit par Netflix.

Netflix est toujours aux commandes avec "Les Deux Papes", rencontre imaginaire entre Benoît XVI (Anthony Hopkins) et son successeur François (Jonathan Pryce), qui décrochent chacun une nomination, portant à quatre le total des sélections pour ce film réalisé par le Brésilien Fernando Meirelles. Le géant du streaming a beau être confronté à une compétition croissante, parmi les grands studios hollywoodiens il fait figure de grand vainqueur de la cérémonie organisée tôt lundi matin à Beverly Hills: 18 sélections au total, contre seulement 8 pour Sony, en seconde place du classement. "Je ne suis pas surpris par cette domination. Je suis surpris de voir à quel point elle est massive", a déclaré à l'AFP Lorenzo Soria, président de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, dont les 87 membres actifs étaient appelés à voter pour ces nominations.

Cette année encore, les jurés se sont abstenus de désigner une femme dans la liste des réalisateurs en lice, une absence remarquée qui a déclenché un début de polémique à Hollywood. "Ils ne nous représentent pas (...) N'attendez aucune justice dans le système des récompenses", a critiqué sur Twitter Alma Har'el, la réalisatrice du film "Honey Boy", qui n'a pas passé les sélections. "Nous ne votons pas en fonction du genre (du réalisateur, ndlr). Nous votons en fonction des films et de leur mérite", a expliqué M. Soria à Variety.

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain: ils sont un indicateur majeur des films et acteurs ayant de bonnes chances d'obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars.