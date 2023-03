Marché obligataire : Une levée de plus de 26 MMDH du Trésor sur le marché international

06/03/2023

Le Trésor a effectué une levée de plus de 26 milliards de dirhams (MMDH) sur le marché international, ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période allant du 24 février au 02 mars.



"Le Royaume a réalisé au cours de cette semaine une émission Eurobond libellée en dollar avec un montant total de 2,5 MM$, réparti sur deux tranches de maturités 5 ans et 10 ans de 1,25 MM$ chacune", précise AGR.



Bénéficiant d'un taux de sursouscription de plus de 4,5x, cette émission s'est opérée avec des spreads relativement attractifs par rapport aux pays émergents, fait savoir la même source. Cette levée devrait partiellement compenser les tombées importantes du Trésor attendues au cours des mois à venir et permettre d'atténuer les pressions haussières sur les taux obligataires en 2023.



La 1ère séance d'adjudication du mois de mars a été marquée par une levée de 1,5 MMDH contre une demande modérée des investisseurs ne dépassant pas les 6 MMDH, portant le taux de satisfaction à 25%, soit l'un des plus bas depuis le début de l'année 2023.



Face à cette accalmie, les taux de rendement de la courbe primaire demeurent quasi-stables par rapport à la semaine dernière. Seule la maturité 20 ans enregistre une hausse de 58 points de base (pbs) à 5,33%. Une évolution haussière a été observée sur le segment LT (long terme) du marché secondaire. Il s'agit d'une hausse des rendements des maturités 10 ans et 15 ans de 30 pbs et 12 pbs respectivement.