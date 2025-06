Déclaration de Laâyoune : Les provinces du Sud, maillon stratégique entre l’Afrique du Nord et la profondeur africaine du Maroc

23/06/2025

L’importance stratégique des provinces du Sud du Royaume et de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, en tant que maillon essentiel entre l'Afrique du Nord et la profondeur africaine du Maroc, et zone prometteuse pour les investissements et le développement intégré, a été mise en avant, vendredi à Laâyoune, par les participants au Forum parlementaire de coopération économique Maroc-CEMAC.



Dans la "Déclaration de Laâyoune", qui a sanctionné les travaux de ce forum, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les participants ont salué le développement que connaît Laâyoune, érigée en chantier ouvert et intégré qui reflète le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, mis en oeuvre sous la Sage conduite du Souverain.



Les participants ont également salué la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi en matière de renforcement de la coopération afro-africaine et le rôle de premier plan joué par le Souverain dans la promotion de l'agenda de développement du continent et de mise en avant de l'approche de partenariats solidaires et efficients.



Ils ont, de même, mis en exergue l'importance de ce forum parlementaire pour la coopération économique, qui constitue une plateforme unique et innovante pour promouvoir l'intégration parlementaire africaine et soutenir les efforts des gouvernements en matière de développement, d’intégration régionale et de promotion de l'économie continentale, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



La Déclaration souligne le rôle de la diplomatie parlementaire en ce qui concerne la consolidation de la coopération et la coordination des positions sur les questions bilatérales et régionales, la prospection des voies de raffermissement des relations économiques, commerciales et humanitaires, et la capitalisation du potentiel prometteur de la coopération entre le Maroc et les pays de la CEMAC.



Elle rappelle également l’importance des questions soulevées, qui font partie des stratégies de développement communes du Maroc et des pays de la CEMAC (Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), relatives à l’intégration économique régionale et continentale, à l’investissement, aux infrastructures, à la sécurité alimentaire et à la transition énergétique.



Les intervenants ont, dans ce sens, souligné la nécessité de renforcer les efforts de la diplomatie parlementaire et économique en vue de promouvoir l’agenda de développement intégré et les partenariats gagnant-gagnant entre le Maroc et les pays de la CEMAC.

Par ailleurs, ils ont salué l’Initiative Royale pionnière visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, à même de renforcer la connectivité régionale et soutenir l’intégration économique à travers de nouveaux horizons pour le commerce et l’investissement, outre son importance dans la réalisation de la sécurité alimentaire et énergétique et sa contribution à la stabilité et au développement durable dans les pays du Sahel.



Ils ont aussi mis l'accent sur l’importance géoéconomique majeure du projet de Gazoduc Africain Atlantique, en tant que levier pour la sécurité énergétique et l'intégration continentale, et qui constitue l'incarnation d'une vision éclairée pour la coopération afro-africaine, en contribuant au soutien du développement durable, en garantissant des sources d’énergie fiables, en développant les infrastructures et en stimulant les investissements industriels et économiques le long de son parcours.



Les participants ont insisté sur le rôle croissant du secteur privé et de la CGEM dans la promotion du développement et la dynamique de construction de ponts entre les acteurs économiques marocains et leurs homologues des pays de la CEMAC, notamment dans le domaine des investissements conjoints et de l'échange d'expertise dans divers domaines vitaux. Ils ont aussi souligné l'importance d'encourager les partenariats entre les acteurs économiques publics et privés, ainsi qu'entre les entreprises du Royaume et des pays de la CEMAC, afin de promouvoir l'intégration régionale et renforcer les chaînes de valeur communes, en faisant du secteur privé un moteur de la coopération Sud-Sud et une voie de croissance partagée.



Ils se sont également félicités de la convention de coopération entre la CGEM et les patronats des pays de la CEMAC, signée en marge du forum, notant qu’elle contribuera au renforcement de la dynamique de partenariat économique et d’investissement entre le Royaume et les pays de la CEMAC, mettant en exergue les ressources humaines du Maroc et des pays de cet ensemble régional, en tant que moteur essentiel de développement et de progrès, et appelant à stimuler les entreprises et l’investissement dans l’éducation et la formation pour développer les aptitudes et les compétences des jeunes.



Ils ont rappelé la nécessité de créer un environnement favorable aux investissements et d’améliorer l’infrastructure pour relier les marchés régionaux, contribuant ainsi à encourager les entreprises et les investisseurs du Maroc et des pays de la CEMAC à réaliser des projets communs à valeur ajoutée.



En outre, ils ont souligné l’importance de renforcer les relations entre la Chambre des conseillers et le Parlement de la CEMAC, en intensifiant l’échange d’expériences et la mise en œuvre de programmes communs pour développer les capacités et les compétences des parlementaires et des cadres administratifs des deux institutions, notamment à travers la plateforme de la Chambre des conseillers pour la diplomatie parlementaire et le dialogue Sud-Sud



Aussi, la Déclaration évoque le rôle central joué par les Parlements dans le renforcement du rapprochement entre le Maroc et les pays de la CEMAC, en mettant en place le cadre législatif adéquat et en soutenant les politiques publiques visant à encourager les investissements communs, contribuant à renforcer la coopération économique au service des intérêts des peuples frères.



Elle recommande, à cet égard, de faire de ce forum un espace de rencontres régulières pour mener une action commune, visant à renforcer les liens d’amitié et de coopération parlementaire et économique entre le Royaume du Maroc et les pays de la CEMAC, en vue de construire un espace africain unifié, prospère et intégré, fondé sur des intérêts communs et une solidarité agissante.



Organisé par la Chambre des conseillers et le Parlement de la CEMAC, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, le Forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et le Parlement de la CEMAC vise à favoriser la mise en place de projets de développement communs et à contribuer à la dynamique d’intégration économique du continent africain, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).