M’Hamid El Ghizlane vibre au rythme du 13ème Festival de Taragalte

03/11/2024

Fidèle à sa tradition visant la construction de ponts entre les peuples à travers la musique, les arts et les échanges culturels, le Festival de Taragalte souffle sa 13e bougie à M’Hamid El Ghizlane (province de Zagora), avec au menu une programmation riche et variée visant à célébrer la richesse culturelle du continent africain.



Organisé par l’Association Taragalte pour la culture et le développement durable, sous le thème "L’Afrique à l’honneur - Mélodies du monde sous les étoiles du Sahara marocain", le Festival Taragalte œuvre, depuis sa création, à créer des passerelles entre les peuples dans le cadre de la coopération culturelle Sud-Sud.



Ainsi, la soirée d'ouverture de ce festival, qui se tient du 1er au 3 novembre, a été marquée par des performances artistiques interprétées par des groupes musicaux marocains et étrangers, dont celle de l'artiste malien Samba Touré, en sus des démonstrations de dessin sur sable de l'artiste française Marina Sosnina.



Il s’agit également de la projection du film "Indivision" de la réalisatrice Leila Kilani, visant à promouvoir les valeurs de paix et d’unité en rendant un grand hommage aux femmes des oasis.



Selon les organisateurs, le programme culturel et artistique de cet événement, organisé dans le cadre enchanteur de l'oasis de M’Hamid El Ghizlane, comprend aussi des ateliers, des rencontres autour de la danse traditionnelle, des expositions d'artisanat local, ainsi que des tables rondes axées notamment sur "La culture et la diversité : Sources d’une valeur universelle", "La résilience climatique et la préservation de la biodiversité" et "Le développement des industries créatives et artistiques en Afrique".



Cette édition vise à renforcer le dialogue interculturel, tout en promettant une expérience immersive unique dans les traditions musicales et artistiques africaines, et en promouvant la paix, la tolérance et le développement durable.



Cet événement rend un vibrant hommage à l'Afrique en accueillant des artistes tels que la chanteuse marocaine Oum, marraine du festival, les groupes Lemchaheb et Tartit, ainsi que la chanteuse Mamy Kanoute, aux côtés d'autres figures majeures de la scène musicale africaine et internationale dont l’artiste Marina Sosnina (France), en sus d'artistes locaux tels que Génération Taragalte, Tarwa N’Tiniri et Drâa Tribes.



Le Festival Taragalte est organisé en partenariat avec le Conseil provincial de Zagora, la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que des institutions internationales telles que l’Institut français du Maroc et d’autres organisations œuvrant pour la paix et le développement durable en Afrique.