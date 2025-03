Les lauréats dévoilés du Prix du Maroc du livre 2024

14/03/2025

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a dévoilé les noms des lauréats du Prix du Maroc du livre pour l'édition 2024.



Selon un communiqué du ministère, les comités en charge de la lecture et de l'évaluation des ouvrages en lice pour cette 55ème édition a achevé ses travaux, sous la présidence de Rahma Bourkia, tandis que les comités sectoriels ont été présidés par Ouafae Amrani (catégorie de la poésie), Ahmed Balati (narration), Abdelilah Benmlih (sciences humaines), Aziz Lamtaoui (traduction), Mohamed Abderrebi (sciences sociales), Azzedine Chentouf (études littéraires, linguistiques et artistiques), Rachid Abdellaoui (littérature et études amazighes) et Mohamed Soussan (littératures des enfants et adolescents).



Ainsi, le Prix de la poésie a été attribué ex æquo à Idriss El Miliyani et à Mohamed Aziz El Hassini, tandis que le Prix de la narration est revenu à Said Mountassib. Le Prix des sciences humaines a été, quant à lui, décerné ex æquo à Hicham Reguig et à Samir Ait Oumghar, alors que le Prix de la traduction a été attribué à l'étudiant Hassan Taleb.



S'agissant du Prix des études dans le domaine de la culture amazighe, il a été décerné à Larbi Moumouch. Le Prix de la littérature amazighe est revenu à Fouad Azroual.

Pour cette édition, les prix des catégories des sciences sociales, des études littéraires, artistiques et linguistiques, et de la littérature pour enfants et adolescents, n'ont pas été attribués.



Créé en 1968, ce Prix est un rendez-vous annuel important qui célèbre les livres et les auteurs marocains. Il s'agit d'une récompense nationale attribuée aux meilleures œuvres dans les domaines de la création, de la recherche et de la traduction.

Bouillon de culture

Conte



L’Institut français de Marrakech organisera le 15 mars "la Nuit du conte francophone", un événement culturel mettant en avant l’art de la narration. Lors de cette soirée, cinq artistes venus de cinq pays différents se rassemblent pour partager des histoires, qu’elles soient traditionnelles, contemporaines ou improvisées.

Organisé en collaboration avec la Coopération suisse, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et le Bureau du Québec, ce rendez-vous offre l’opportunité de revivre des légendes, des contes populaires et des récits imaginatifs dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.



Concert



L’ensemble musical espagnol "Mawlid Guembri" animera, le 22 mars au Palais Bahia de Marrakech, un concert dans le cadre des "Nuits du Ramadan". Dans ce nouveau spectacle, organisé par l’Institut Cervantès de Marrakech, ce groupe explore d'autres influences musicales, incorporant des éléments de flamenco, de rock et de musique contemporaine.

Ce projet artistique de l'artiste espagnol Antonio Arias se distingue par sa capacité à fusionner différents genres et époques, créant une expérience sonore unique.

Créé par Antonio Arias et Ramon Fandila, l’ensemble musical Mawlid Guembri est réputé pour ses recherches dans la musique populaire, dans les racines communes africaines et méditerranéennes et dans les cultures ancestrales.



Publication



"Recherches dans l’histoire de l’eau à Marrakech et ses régions" est le titre d’un ouvrage collectif, qui vient d’être publié aux éditions Afaq pour les études, l'édition et la communication à Marrakech.

Coordonnée par Rachid Chahmi, enseignant-chercheur en histoire sociale, cette publication met en exergue le patrimoine de l’eau riche et varié à Marrakech et ses régions, à travers les installations (khettaras, séguias...), les modes de gestion et de distribution, ainsi que les lois religieuses et coutumières régulant la vie sociale et économique des populations.





Spectacle



L’Institut français de Marrakech présente le 21 mars, à la Maison Denise Masson à la Cité ocre, le spectacle "La Nuit d’Orient".

Ce concert incarne le dialogue entre Orient et Occident et célèbre la rencontre entre les mélodies françaises et arabo-andalouses.

Ce spectacle illustre la richesse du dialogue interculturel, mêlant les langues, les styles et les sensibilités, dans une harmonie universelle.



Exposition



"Ralentir" est le thème d’une exposition photographique des artistes Brahim Benkirane et Alexandre Chaplier, organisée jusqu’au 28 mars courant, à l’Institut français de Marrakech.

"Cette série photographique est une ode à la lenteur, à la rêverie, et à la profonde humanité qui se révèle lorsque nous prenons le temps de regarder au-delà de l’horizon", lit-on dans la note de présentation.

Cette exposition bénéficie d’une tournée nationale, organisée par l’Institut français du Maroc en 2025.