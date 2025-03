"Fragments d’ombre et de lumière", nouvel ouvrage de l’écrivain Mounir Ferram

14/03/2025

"Fragments d’ombre et de lumière" est l'intitulé du nouvel ouvrage de l’écrivain Mounir Ferram qui vient de paraître aux éditions "Sochepress".



Ce roman de 215 pages raconte l’histoire d’un homme brisé par un tragique accident et qui se voit obligé de fuir son passé et de s’exiler à Marrakech, dans la frénésie de la place Jemaâ El Fna, où il découvre, au milieu de la foule, une forme inattendue de guérison, à savoir le conte.



"Fragments d’ombre et de lumière" est une immersion poignante et lumineuse dans les tréfonds de l’âme humaine, lit-on dans une note de présentation de ce roman, relevant qu'à travers ce texte, l’auteur tisse un fil invisible entre la douleur et la rédemption, ainsi qu’entre les ténèbres de l’existence et les éclats d’espoir.

Ainsi, ce sixième ouvrage de Mounir Ferram est "une quête intemporelle, un voyage initiatique où chaque rencontre, chaque rupture, chaque épreuve devient l’occasion de réinventer le sens de l’existence".



"Le récit, d’une rare intensité émotionnelle, nous pousse à repenser notre rapport à la vie, à l’amour, à la souffrance. Il questionne notre humanité, nous interroge sur notre capacité à transformer nos ombres en sources d’éclat, à trouver la beauté même dans les instants les plus sombres", ajoute-t-on de même source.



Mounir Ferram est un écrivain marocain reconnu pour ses romans introspectifs et humanistes. A travers ses écrits, il explore les grandes questions de la condition humaine, de la souffrance et de la rédemption.



Bouillon de culture

Ouvrage

"La sémiotique et les mécanismes de construction du sens" est l'intitulé d'un nouvel ouvrage du critique et universitaire Jamal Bendahman, qui vient de paraître aux éditions "Dar Roueya".

S'inscrivant dans la continuité des recherches critiques de l’auteur, ce livre explore les différents aspects de l’analyse sémiotique du discours littéraire, tout en apportant des réponses sur la question du sens, de ses mécanismes de construction, de ses fondements et de ses principes.



Soirées musicales



Le Théâtre national Mohammed V de Rabat accueillera, ce dimanche, une soirée musicale intitulée "Layali Almouhibin" (Les nuits des amoureux), animée par le chanteur Ali El Medydy.

Par ailleurs, une soirée du Tarab gharnati, animée par l'artiste Dalila Meskoub, sera organisée ce samedi à la Villa des arts de Rabat.



Vernissage



La galerie Borj Bab Marrakech d'Essaouira a abrité, récemment, le vernissage de l'exposition "Articulations spirituelles" de l'artiste-peintre et calligraphe Mohammed Mohssine.

Organisée sous l'égide de la Direction provinciale de la culture, cette manifestation artistique donne à voir et à apprécier une cinquantaine d'œuvres de calligraphie et d’art des lettres, où la beauté du trait et la richesse des compositions traduisent une profonde dimension spirituelle.

Ouverte au public tout au long du mois de Ramadan, l'exposition invite les visiteurs à explorer l’univers fascinant de la calligraphie, à travers une collection de toiles mêlant authenticité et modernité.



"Nafahat Fania"



A l'occasion du mois sacré de Ramadan, la Maison des jeunes "Dar Chabab Al Madina" de la Cité des Alizés accueille une série d’activités culturelles et artistiques, dans le cadre du programme "Nafahat Fania".

Cet événement ramadanesque propose une programmation riche et variée, avec à la clé des compétitions d’improvisation théâtrale, des soirées cinématographiques, des ateliers de formation artistique ainsi que des rencontres avec des artistes et des passionnés de culture.

Ces activités visent à offrir un espace d’échange, de créativité et de découverte aux jeunes et aux amateurs d’art, tout en célébrant l’esprit du Ramadan à travers des expressions artistiques inspirantes.



“Hadra” féminine



Les épris des musiques spirituelles ont été gratifiés, jeudi, d'une soirée ramadanesque dédiée à l’art de la “hadra” féminine, animée par la troupe "Haddarates Souiries".

Organisée à l'espace emblématique "Bayt Dakira", cette manifestation musicale s'inscrit dans le cadre du programme culturel "Nuits du Ramadan", qui vise à raviver l’ambiance spirituelle et artistique authentique qui caractérise ce mois béni.



"Madih" et "Samaâ",



Le Complexe culturel d’Essaouira accueillera, ce samedi, une soirée de "Madih" et de "Samaâ", animée par la troupe de la "Tariqa Qadiriya Boutchichiya" d'Essaouira.

Placé sous le signe "Le Samaâ Boutchichi, une effusion de beauté", cet événement culturel entend faire la lumière sur la richesse du patrimoine soufi local, tout en mettant en relief l’importance de la musique spirituelle comme moyen de transmission des valeurs de paix, d’amour et de quête intérieure.