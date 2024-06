Les compagnies des pays en développement mal armées pour répondre à la demande croissante d’énergie

Transition énergétique et accès universel à l’électricité

20/06/2024

Seules 40% sont en mesure de couvrir leurs charges d’exploitation et le service de la dette, selon la Banque mondiale

Pour garantir une énergie propre et accessible à tous, il est crucial de disposer d'entreprises d'électricité solides, affirme la Banque mondiale dans un nouveau rapport. Cependant, seules 40 % d’entre elles sont financièrement viables dans les pays en développement.En effet, selon le document, qui examine les performances de plus de 180 compagnies d’électricité dans plus de 90 pays, « la majorité des compagnies d’électricité des pays en développement sont mal armées pour répondre à la demande croissante d’électricité et injecter plus d’énergie renouvelable dans les réseaux ».Seules 40 % d’entre elles sont en mesure de couvrir leurs charges d’exploitation et le service de la dette, note l’institution financière internationale. Elle estime ainsi que les faiblesses relevées dans son rapport sont de nature à compromettre « la réalisation des objectifs mondiaux de transition énergétique visant à fournir à tous une électricité propre, fiable et abordable ».Dans son rapport intitulé «The Critical Link : Empowering Utilities for the Energy Transition » (Le lien essentiel : Donner aux compagnies d’électricité les moyens d’assurer la transition énergétique), la Banque mondiale explique que « les difficultés sont particulièrement aiguës dans les pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur, où les coûts élevés, les tarifs bas, les pertes de transport et de distribution, l'inefficacité du recouvrement et les carences de la planification entretiennent des cercles vicieux de sous-performance, qui viennent grever les budgets publics tout en privant de nombreux usagers d’un approvisionnement électrique fiable ».L’autre point abordé dans ce rapport est que ces difficultés financières et opérationnelles dissuadent également les investisseurs, empêchant de nombreuses compagnies de lever des capitaux privés à un coût abordable et freinant les investissements nécessaires à la modernisation et à la mise à niveau des réseaux électriques.Les auteurs dudit rapport préviennent, en outre, que le coup d’accélérateur en faveur de l’intégration d’un volume croissant d’énergies renouvelables intermittentes, conjugué à l’urgence de fournir de l’électricité aux quelque 700 millions de personnes qui en sont encore dépourvues, mettra encore plus à rude épreuve la viabilité financière et les capacités techniques de compagnies d’électricité déjà fragiles.Comme le souligne Guangzhe Chen, vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures, il est important de noter qu’«en leur qualité de gestionnaires des réseaux électriques, les compagnies d’électricité seront au cœur des efforts visant à décarboner les sources d’énergie et à garantir l’acheminement d’une électricité plus fiable, condition essentielle pour propulser les économies en avant, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de millions de personnes ».Pour lui, cela montre bien que « les décideurs publics, les organismes de régulation et les bailleurs de fonds du développement doivent se mobiliser pour donner aux compagnies d’électricité les moyens de réussir, en assurant des politiques déterminées et des financements de plus long terme qui permettront de concrétiser la promesse d’une énergie propre et accessible pour tous ».De l’avis de l'institution, il incombe aux pouvoirs publics de mettre en place un environnement favorable et des règles de passation des marchés transparentes qui réduisent les risques pour les investisseurs et simplifient le développement des infrastructures. Elle estime que la viabilité des compagnies d’électricité est à ce prix.Pour leur part, les organismes de régulation doivent veiller à ce qu’elles « puissent raisonnablement recouvrer leurs coûts dans le cadre des tarifs définis et encourager les investissements dans des réseaux efficaces et résilients », estime, en outre, la Banque mondiale soutenant que même dans des pays dotés de politiques et de réglementations solides, ces compagnies doivent améliorer leurs systèmes de facturation et de comptage, et adopter de meilleures pratiques commerciales et de nouvelles technologies afin de gagner la confiance des usagers et des investisseurs.Afin de compenser le coût élevé de la transition pour les compagnies d'électricité, et compte tenu de la pénurie de financements publics, le rapport exhorte les bailleurs de fonds du développement à apporter des capitaux concessionnels et à fournir des instruments d'atténuation des risques pour les investisseurs privés.