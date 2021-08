Les clubs anglais refusent de libérer 60 joueurs étrangers pour les matches de septembre

25/08/2021

Le Onze national est concerné

Les clubs anglais ne libéreront pas une soixantaine de joueurs étrangers appelés à disputer des rencontres internationales en septembre dans des pays classés en zone de risque Covid élevé et soumis à une quarantaine de dix jours au retour, a annoncé la Premier League mardi dans un communiqué. "Les clubs de Premier League ont décidé (mardi) à contrecœur mais à l'unanimité de ne pas libérer les joueurs pour les matches internationaux se déroulant dans des pays de la liste rouge le mois prochain", a écrit l'organisateur du championnat. Cette mesure, qu'il "soutient avec fermeté, concerne environ 60 joueurs de 19 clubs de Premier League qui devaient se rendre dans 26 pays de la liste rouge" où la circulation du nouveau coronavirus et de ses variants est jugée trop élevée, par le gouvernement anglais. Selon les règles en vigueur actuellement, toute personne qui voyage dans ces pays doit s'isoler strictement pour dix jours dans un hôtel choisi par les autorités à son retour. Une telle quarantaine "ne serait pas seulement très néfaste pour le bien-être et la santé des joueurs, mais elle les rendrait également indisponibles pour préparer et disputer deux journées de Premier League, une journée de compétitions européennes, et le troisième tour de la Coupe de la Ligue", souligne encore le communiqué. Pour rappel, le Onze national compte trois joueurs qui évoluent dans des clubs de la Premier League. Il s’agit de Ghanem Saïss, de Hakim Ziyech et d’Adam Massina qui défendent les couleurs respectives de Wolverhampton, de Chelsea et de Watford. Ce trio devait être convoqué par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic qui communiquera sa liste pour les deux prochains matches des éliminatoires, groupe I, zone Afrique, du Mondial 2022, prévus début septembre contre le Soudan à Rabat et la Guinée à Conakry

