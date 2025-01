Botola Pro D1: Le Difaâ El Jadida s’incline à domicile face au Wydad de Casablanca

Le Hassania d’Agadir et le Maghreb de Fès se neutralisent 2-2

21/01/2025

Le Difaâ El Jadida s’est incliné à domicile face au Wydad de Casablanca sur le score de 2 buts à 0, dimanche au stade El Abdi, en match de la 19e journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football.



Les buts du Wydad ont été inscrits par Mohamed Rayhi (37e) et Cassius Mailula (61e). A l’issue de cette victoire, le Wydad grimpe à la 3e place au classement avec 33 unités, tandis que le Difaâ El Jadida stagne à la 8e position aux côtés du Raja de Casablanca (23 pts).



Le Hassania d’Agadir, qui recevait à Berrechid, et le Maghreb de Fès se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout, en match comptant pour la même journée de la Botola Pro D1 «Inwi». Le club soussi a inscrit deux buts en première période par le biais de Kati Katulondi (1-ère) et Fahd Bendahmane (45+1), tandis que les Jaune et Noir ont égalisé grâce à Mohamed El Badoui (84e) et Hamid Ahadad (90+6). Suite à ce résultat, le HUSA rejoint provisoirement la JS Soualem et le COD Meknès à la 12e place (21 pts), tandis que le MAS est quatrième avec 32 unités.