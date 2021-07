Les centres de vaccination ouverts dimanche

05/07/2021

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, que les centres de vaccination seront ouverts tous les jours de la semaine, y compris dimanche, et ce dans le cadre de l'accélération de l'opération nationale de vaccination.



"Dans le cadre de l'accélération de l'opération nationale de vaccination, et afin qu'elle bénéficie aux catégories âgées de plus de 40 ans n'ayant pas encore reçu leurs doses, les centres de vaccination seront ouverts le dimanche", indique le ministère dans un communiqué.



Ainsi, ajoute la même source, les citoyennes et citoyens concernés sont appelés à se diriger vers les centres de vaccination tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.