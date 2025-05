Les étudiants marocains, première communauté estudiantine étrangère en France

23/05/2025

Les étudiants marocains forment toujours la première communauté étudiante étrangère en France, avec un effectif de 43.354 étudiants, un chiffre stable depuis plusieurs années. Ils devancent ainsi les étudiants originaires d’autres pays comme la Chine, l’Italie, le Sénégal ou encore l’Algérie, selon un rapport publié par Campus France en mai 2025.



Depuis 2018, la France a mis en place une stratégie nationale visant à accueillir 500.000 étudiants étrangers d’ici 2027. Un objectif qui semble à portée de main puisque le pays en comptait déjà 430 000 pour l’année universitaire 2023-2024, d’après Donatien Issart, directrice générale de Campus France. Cette politique s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’attractivité universitaire française.



Les étudiants marocains représentent environ 10 % de l’ensemble des étudiants étrangers en France. Toutefois, leur nombre est en léger déclin depuis deux ans, une tendance que les experts expliquent par le développement du système universitaire au Maroc, avec une offre croissante en universités et écoles supérieures, notamment privées.



La France demeure, aux côtés de l’Allemagne, l’un des pays les plus attractifs pour les étudiants de diverses origines. Aucune nationalité ne représente plus de 10% du total des étudiants étrangers, ce qui traduit une certaine équité dans la répartition géographique. Ainsi, les étudiants venant d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient constituent environ 28% du total, ceux d’Europe 25%, d’Afrique subsaharienne 25%, d’Asie et d’Océanie 13%, et des Amériques 8%.



Les universités françaises accueillent la grande majorité des étudiants étrangers (63% en 2023-2024, en légère baisse d’un point par rapport à l’année précédente), y compris les Marocains qui privilégient largement ce type d’établissement. En parallèle, les écoles de commerce connaissent une hausse de fréquentation (15%, +1 point), suivies par les écoles d’ingénieurs (8%, +1 point).



Concernant les niveaux d’études, 52% des étudiants étrangers s’inscrivent en licence, 40% en master, et 8% en doctorat. Les sciences fondamentales attirent le plus grand nombre (33%), suivies par les sciences humaines et sociales, les lettres et les langues (30%), et enfin les sciences économiques (17%).



Les principaux pays d’origine des étudiants étrangers en France en 2023-2024 demeurent inchangés : Maroc, Algérie, Chine, Italie et Sénégal. Notons une reprise du nombre d’étudiants chinois, en hausse pour la première fois depuis 2019-2020. En revanche, le nombre d’étudiants marocains a connu une baisse de 4% pour la deuxième année consécutive, bien que le Maroc reste en tête du classement.



L’Algérie, quant à elle, enregistre une baisse significative des visas étudiants délivrés pour 2024 (-23% par rapport à 2023), ce qui laisse présager une diminution du nombre d’inscriptions dans l’enseignement supérieur français pour l’année 2024-2025.



Enfin, cette politique d’accueil profite aussi aux étudiants français grâce au principe de réciprocité. En 2022, environ 114.000 étudiants français ont effectué une mobilité internationale diplômante, soit une hausse de 20 % par rapport à cinq ans plus tôt. La France se classe 7e au monde en termes de mobilité sortante, et 1ère pour le nombre de participants au programme Erasmus+.



Paris. Youssef Lahlali