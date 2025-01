Les Etats-Unis refusent de verser leur contribution financière à l'AMA

10/01/2025

Les Etats-Unis ont annoncé retenir le versement de 3,6 millions de dollars à l'Agence mondiale antidopage (AMA), ce dont s'est réjoui mercredi l'Agence américaine antidopage (Usada), qui voit là "la seule" décision possible "pour protéger les droits des sportifs".



"Il a été annoncé aujourd'hui (mercredi) que le Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues (ONDCP) avait retenu sa contribution 2024 de 3,6 millions de dollars pour l'Agence mondiale antidopage (AMA). Usada soutient pleinement cette décision, la seule possible pour protéger les droits des sportifs et une compétition juste", écrit l'organisation antidopage dans un communiqué.



L'annonce est une nouvelle étape dans le conflit qui oppose les Etats-Unis et le gendarme mondial antidopage, mis en cause au printemps 2024 après des révélations concernant des nageurs chinois contrôlés positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021 mais non sanctionnés.



Aucun des 23 nageurs n'a été suspendu ou sanctionné, l'AMA, dont le siège est à Montréal, ayant accepté l'explication des autorités chinoises selon laquelle les résultats étaient dus à une contamination alimentaire dans un hôtel où ils avaient séjourné.



"Les dirigeants actuels de l'AMA n'ont pas laissé d'autre choix aux Etats-Unis après avoir refusé de répondre à des demandes raisonnables, comme un audit indépendant des opérations de l'AMA (...) afin de s'assurer que l'AMA était apte à protéger les sportifs", ajoute encore l'Usada par la voix de son patron Travis Tygart.



"Le non paiement de la contribution 2024 n'aura aucun impact sur le droit des sportifs américains à concourir aux Etats-Unis ou à travers le monde", assure Usada.

L'AMA, dont le budget 2025 s'élève à 57,5 millions de dollars, a confirmé mercredi ne pas avoir reçu la contribution américaine pour 2024.



Son président Witold Banka avait déclaré en décembre à l'AFP que le dossier des nageurs chinois était "définitivement clos" après la publication d'un rapport indépendant, et avait regretté la "politisation" de ce dossier par les Etats-Unis et les "attaques très injustes et diffamatoires à l'encontre de l'AMA".