Leger recul de l’indice des prix des actifs immobiliers en 2022

Sur l’ensemble de l’année écoulée, le nombre de transactions accuse une baisse de 15,4%

02/03/2023

L’indice des prix des actifs immobiliers s’est déprécié de 0,7% au titre de l’année 2022, comparativement à 2021, ont annoncé Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).



Ce recul résulte des diminutions de 1,3% des prix des actifs résidentiels et de 1,7% de ceux des biens à usage professionnel, les prix des terrains ayant augmenté de 0,7%, selon les explications des deux organismes publics.



Les données recueillies montrent que le nombre de transactions a enregistré une diminution de 15,4% résultant de la baisse de 15,4% des ventes des biens résidentiels, de 18% de celles des terrains et de 9,8% de celles des biens à usage professionnel, ont précisé BAM et l’ANCFCC dans une récente note sur l'IPAI et la tendance globale du marché immobilier.



A noter qu’au quatrième trimestre de 2022, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) est ressorti en hausse en glissement annuel et en baisse en glissement trimestriel.



En effet, selon les données recueillies, l’indice des prix des actifs immobiliers s’est apprécié de 0,3% par rapport au quatrième trimestre 2021, reflétant des hausses de 1,2% des prix des terrains et de 0,5% de ceux des biens à usage professionnel, les prix des biens résidentiels ayant, en revanche, reculé de 0,1%.



Au cours de cette même période, le nombre de transactions a marqué un repli de 5,2%, recouvrant des baisses de 3,5% pour les biens résidentiels, de 5,1% pour les terrains et de 16,2% pour les biens à usage professionnel.



En glissement trimestriel, il ressort de la même note que « l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une baisse trimestrielle de 0,7%, recouvrant des diminutions des prix du résidentiel de 0,8% et des terrains de 0,7% et une stagnation des prix des biens à usage professionnel ».



Reflétant le recul de 5,5% pour les biens résidentiels, de 1,3% pour les terrains et de 6,1% pour les biens à usage professionnel, le nombre de transactions a enregistré une baisse de 4,8% au cours de cette période, ont poursuivi la Banque centrale et l’ANCFCC.



Dans le détail, les prix du résidentiel ont baissé de 0,8% en glissement trimestriel, suite aux diminutions de 0,7% des prix des appartements, de 1,5% de ceux des maisons et de 2,2% de ceux des villas.



Les transactions ont connu pour leur part une baisse de 5,5%, recouvrant des replis de 5,3% pour les appartements, de 9,8% pour les maisons et de 2,9% pour les villas.



S’agissant des prix du résidentiel, les chiffres suggèrent qu’ils ont accusé un repli de 0,1%, en raison de la baisse de 0,3% des prix des appartements et de la hausse de 0,5% de ceux des maisons et de 0,3% de ceux des villas.



A noter que le nombre des transactions «a affiché un recul de 3,5%, reflétant des baisses de 4,2% pour les appartements, de 0,2% pour les maisons et une hausse de 27,5% pour les villas», selon la note.



Concernant le foncier, en glissement trimestriel, les prix des terrains sont ressortis en baisse de 0,7% et le nombre des transactions a accusé un recul de 1,3% d’un trimestre à l’autre.

Précisons que les prix du foncier se sont appréciés de 1,2% et les ventes ont diminué de 5,1%, en glissement annuel.



S’agissant de l’indice des prix des biens à usage professionnel, il ressort des données qu’il a stagné en glissement trimestriel, aussi bien pour les locaux commerciaux que pour les bureaux.



Selon Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC, le nombre de transactions a, quant à lui, enregistré une baisse de 6,1%, comparé au trimestre précédent, reflétant ainsi un repli de 4,9% pour les locaux commerciaux et de 12,4% pour les bureaux.



«En glissement annuel, les prix ont augmenté de 0,5%, avec une hausse de 0,5% pour les locaux commerciaux et de 2,4% pour les bureaux », ont fait remarquer les deux organismes indiquant que les transactions ont pour leur part affiché un recul de 16,2%, en raison des baisses de 16,8% pour les locaux commerciaux et de 12,5% pour les bureaux.



A noter que la tendance du marché immobilier par ville montre que les prix ont augmenté de 0,2% d’un trimestre à l’autre à Casablanca, reflétant une hausse de 2,6% pour les terrains et des baisses de 0,1% pour le résidentiel et de 0,5% pour les biens à usage professionnel.



Dans la même période, «les ventes ont marqué un repli de 0,7% résultat de la diminution de 2,9% des transactions des biens résidentiels. Les ventes des terrains et celles des actifs à usage professionnel ayant, en revanche, augmenté respectivement de 17,9% et de 5,4%», ont noté BAM et l’ANCFCC.



Selon les deux organismes, sur l’ensemble de l’année 2022, les prix se sont dépréciés de 1,6% et les transactions se sont repliées de 18,4%.



Alain Bouithy