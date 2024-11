Le positionnement du Maroc sur la carte industrielle mondiale et les obstacles entravant la mise en œuvre de la politique hydrique au centre des interpellations des deux Groupes socialistes

14/11/2024

Le positionnement du Maroc sur la carte industrielle mondiale, le plan relatif au parachèvement des chaînes de production à la faveur de l’industrie alimentaire et des mines, la politique hydrique, telles sont, entre autres, les problématiques évoquées dans les interventions du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers.



En effet, le conseiller parlementaire ittihadi, Essalek El Moussaoui, a adressé au ministre de l’Industrie et du Commerce une question orale soulignant qu’à l’ombre d’une concurrence mondiale fébrile et progressive autour de l’attractivité des investissements directs étrangers, notre pays se déploie sur la voie du renforcement de sa position au milieu de l’échiquier industriel international. Or, a-t-il relevé, cet objectif se trouve confronté à une multitude de défis et d’enjeux nécessitant un traitement global d’urgence.



Le conseiller, membre du groupe d’opposition de l’USFP, indique, à cet égard, que cette ambition se retrouve pénalisée par l’existence de conditions organisationnelles, administratives et professionnelles telles que la bureaucratie excessive, les procédures complexes, la faiblesse de la gouvernance, le manque de transparence au sein des administrations et l’insuffisance des aptitudes et compétences professionnelles requises pour la consolidation de la mutation industrielle attendue.



Par ailleurs, dans une intervention réactive, le parlementaire Essalek El Moussaoui a développé qu’une multitude de dispositions complexes constituent toujours un grand obstacle devant les investisseurs étrangers de même que l’absence de transparence et de bonne gouvernance au sein de certaines administrations impacte lourdement la confiance des entreprises internationales en retardant leurs décisions d’investissement, ajoutant dans cette même veine que l’insuffisance des capacités et compétences professionnelles nécessaires à même de susciter l’intérêt des entreprises étrangères, se révèle un défi majeur, et ce en dépit des efforts déployés en matière de développement de la formation et des stages professionnels…



Le conseiller ittihadi a insisté sur l’impératif de renforcer le positionnement du Maroc sur la carte industrielle mondiale à travers la conjugaison des efforts internes visant la réadaptation des critères organisationnels et administratifs et la mise en place de l’équilibre requis entre l’option ciblant l’exportation et le développement industriel local.

Et de conclure que ce processus pertinent requiert d’être au centre de toutes les politiques tendant à la durabilité du succès de toutes les initiatives ambitieuses à l’instar de celle dite de l’Atlantique…



Lors de la même séance plénière tenue à la Chambre des conseillers, le parlementaire, membre du groupe usfpéiste d’opposition, Boubker Aâbid, dans une intervention réactive, a évoqué la question du programme relatif au parachèvement des chaînes de production dans l’industrie alimentaire et les mines (…)



D’autre part, le député parlementaire Ech-charkaoui Znaidi, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a abordé le secteur de l’équipement et de l’eau, notant que le gouvernement s’est engagé à restructurer le système de la gouvernance hydrique à l’horizon du renforcement de l’efficience et la cohérence entre programmes et acteurs afin de favoriser la fourniture et la distribution égale des ressources hydriques entre les régions et à l’intérieur de chaque région en veillant à mettre en œuvre opportunément le plan de construction de barrages, de dessalement de l’eau de mer et de traitement des eaux usées mais aussi de l’amélioration de la rentabilité des canaux de distribution de l’eau potable et de l’irrigation(…)



Là-dessous, le député parlementaire ittihadi n’a pas manqué d’alerter quant à l’élargissement des disparités spatiales affectant par là la distribution équitable des ressources hydriques, et impactant notamment les trois régions de Béni-Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Guelmim-Oued Noun, entre autres (…)



Pour sa part, le député Moulay El Mehdi El Fatemi, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a adressé au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, une question écrite circonstancielle se rapportant à la hausse exorbitante des prix de l’huile d’olive au Maroc…



Le parlementaire ittihadi El Fatemi a interpellé le responsable gouvernemental concerné au sujet des dispositions préconisées par son département pouvant endiguer ladite hausse des prix, stabiliser la situation du marché et actionner les outils de contrôle dédiés à contenir les pratiques de fraude et de spéculation…



Rachid Meftah