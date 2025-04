Le plan d’autonomie, un socle crédible, sérieux et pragmatique pour une solution durable et consensuelle

30/04/2025

Le plan d'autonomie, présenté en 2007 par le Royaume du Maroc pour régler le différend autour du Sahara marocain, constitue un socle crédible, sérieux et pragmatique pour parvenir à une solution durable et consensuelle, ont affirmé, à Dakhla, les universitaires tanzaniens Maxmillian Julius Chuhila et James Zotto.



Dans un entretien accordé lundi à la MAP en marge de la présentation de leur ouvrage intitulé "Hurdles and Prospects of African Integration: The question of Western Sahara" (Obstacles et perspectives de l’intégration africaine : La question du Sahara occidental), les deux auteurs ont souligné que cette initiative, qui constitue une approche "sérieuse et pragmatique", bénéficie d'un soutien international croissant, tant à l’échelle continentale qu’auprès de pays étrangers, tels que les Etats-Unis et plusieurs Etats européens.



Ce plan, ont-ils précisé, offre aux provinces du Sud une plus grande autonomie dans la gestion des ressources et des affaires locales, apportant ainsi une réponse concrète et pragmatique pour le règlement de ce différend.



MM. Chuhila et Zotto ont, par ailleurs, mis en avant que le soutien croissant des pays africains à la souveraineté du Maroc sur son Sahara traduit une prise de conscience de la nécessité de privilégier des solutions africaines aux problèmes africains.

Ce soutien, ont-ils noté, repose sur une analyse souveraine des réalités locales et reflète une volonté affirmée de surmonter les défis hérités de l'histoire coloniale.



Les deux universitaires tanzaniens ont également relevé que la persistance du différend autour du Sahara marocain constitue un obstacle majeur à l'intégration africaine, freinant ainsi la coopération entre les Etats.



Dans ce sillage, ils ont insisté sur le fait qu'une Afrique divisée sur les questions de souveraineté ne saurait atteindre une véritable intégration, ajoutant qu'un règlement pacifique et africain de cette question est indispensable pour bâtir une véritable unité continentale durable.



Ils ont, dans ce cadre, rappelé que l’intégrité territoriale des Etats constitue un fondement essentiel de la souveraineté nationale, consacré dès 1964 par la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine et réaffirmé par l'Union africaine.

Evoquant leur ouvrage, les deux chercheurs ont précisé qu’il se veut une contribution académique visant à enrichir le débat sur la question du Sahara marocain et l'intégration africaine.



A travers ce livre, ont-ils poursuivi, l’objectif est de stimuler la réflexion, questionner les approches existantes et encourager la recherche de solutions africaines durables et concertées aux défis auxquels le continent est confronté.