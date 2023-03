Le jury disciplinaire de la CAF n'impose aucune sanction à la FRMF

Non participation du Maroc au CHAN

06/03/2023

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de n’imposer aucune sanction à la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), suite à la non participation de la sélection marocaine au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux, organisé du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.



"Après délibérations et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF, le jury disciplinaire a conclu que la Fédération Royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est imposée à la Fédération Royale marocaine", indique la CAF dans un communiqué.



"Au vu de la conclusion susmentionnée, le jury disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et intérêts de la Fédération algérienne de football", ajoute la même source.



La FRMF avait indiqué le 12 janvier dernier, dans un communiqué, que la sélection marocaine de football n'était pas en mesure de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7ème édition du CHAN et défendre son titre, dans la mesure où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine n’a pas été confirmée.



Concernant le discours provocateur prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN, "le jury disciplinaire a considéré qu'il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d'autrui à la Fédération algérienne de football (FAF)", note le communiqué, ajoutant que les dispositions de la responsabilité objective ne pouvaient pas être prévues et ne devraient pas s'appliquer après ce discours.



"Toutefois, le jury disciplinaire de la CAF a émis un rappel formel à toutes les associations nationales, y compris la FAF, pour qu'elles soient conscientes que les dispositions de la responsabilité du fait d'autrui et de la responsabilité objective peuvent à l'avenir être appliquées à la suite de toute déclaration politique ou autre faite par un tiers lors d'une compétition ou d'un événement officiel de la CAF", conclut le communiqué.

Divers

Coupe du Roi Salmane des clubs

Participation du Raja, du WAC et de l'AS FAR

Le Raja, le Wydad et l’AS FAR prendront part à la Coupe du Roi Salmane des clubs, prévue du 20 juillet au 5 août 2023 en Arabie Saoudite, a annoncé vendredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Le Raja prendra part à cette coupe sur invitation de l’Union arabe de football en sa qualité de tenant du titre, le WAC comme étant le champion du Maroc 2021-2022 et l’AS FAR en tant que troisième au classement de la même édition de la Botola, indique la FRMF dans un communiqué publié sur son site web.

La participation de ces trois clubs intervient sur la base du mérite sportif exigé par l’Union arabe et après accord de la FRMF, vu que la date de cette coupe n’interfère pas avec le programme général du championnat national, souligne le communiqué.



Mondial de hand U19

Le Maroc dans le groupe B

Le Maroc a hérité du groupe B à l’issue du tirage au sort de la Coupe du monde de hand U19, qui a eu lieu vendredi à la capitale croate, Zagreb.

Le Maroc évoluera dans ce groupe aux côtés de la Hongrie, de la Slovénie et de la Nouvelle-Zélande.

Les Championnats du monde de hand juniors sont prévus du 2 au 13 août prochain à Vara ždin en Croatie.