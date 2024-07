Le groupe de musique marocain Meteor Airlines primé à Barcelone

11/07/2024

Le groupe de rock marocain Meteor Airlines a été récompensé par l'un des "Best Artistic Practices Awards" dans la région méditerranéenne, lors de la cérémonie des CREACT4MED Best Practices Award mercredi à Barcelone.



CREACT4MED est un projet cofinancé par l'Union européenne qui vise à renforcer les industries culturelles et créatives dans la région méditerranéenne.



Cette distinction a été décernée au groupe de musique marocain en reconnaissance de l'''importante innovation culturelle de ses membres et de leur excellence musicale au cours des 8 dernières années'', selon les initiateurs du prix.



La cérémonie des Best Practices Award a réuni des acteurs clés de toute la région méditerranéenne pour mettre à l'honneur les entités ayant démontré une "grande capacité d’innovation, d'extensibilité, d'inclusivité, ainsi qu'un impact social, culturel et environnemental significatif".



Dans le cadre du processus de nomination et de sélection finale au cours des 10 derniers mois, la fusion innovante de la musique traditionnelle amazighe avec le rock contemporain (Amazigh Rock) de Meteor Airlines a particulièrement attiré l'attention.



"Nous sommes profondément honorés de recevoir ce prestigieux prix. Notre parcours a toujours consisté à combler les fossés culturels, à aborder l'érosion et la déconnexion culturelles par notre rock amazigh et à célébrer notre riche patrimoine amazigh marocain.



Cette reconnaissance nous inspire à continuer de repousser les limites et à utiliser notre art pour provoquer un changement positif", s'est félicité Rachid Ennassiri, manager du groupe, dans un communiqué.



De son côté, la présidente et fondatrice de l'Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA) et directrice de CREACT4MED, Rym Ayadi, a relevé que "le parcours de Meteor Airlines illustre le rôle de l'expression culturelle dans le renforcement de la cohésion sociale et de l'inclusion parmi les jeunes entrepreneurs dans les secteurs musical et culturel".



"Remporter l’un des Best Practices Awards met en lumière leur contribution significative en tant que représentants culturels et innovateurs, et établit leur marque croissante dans les pratiques musicales de la région", a-t-elle dit, citée dans le communiqué.



La cérémonie de remise des prix a été marquée par des présentations des lauréats des meilleures pratiques et des discussions sur la structuration d'industries culturelles et créatives durables.



Fondé en 2016, Meteor Airlines est un groupe de rock de la région de Tinghir, dans le sud-est du Maroc. Leur musique, allant de mélodies acoustiques calmes à des sons plus lourds, peut être catégorisée sous ce qu'ils ont créé et appelé le Amazigh Rock, dans lequel les thèmes sont liés à l'histoire, aux valeurs, aux coutumes amazighes marocaines et aux défis mondiaux.