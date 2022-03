Le gouvernement en passe d'examiner des solutions pour aider les étudiants marocains en Russie

18/03/2022

Le gouvernement est en passe d’examiner les solutions nécessaires pour aider les étudiants marocains qui poursuivent leurs études en Russie, après la décision de retirer ce pays du système financier international (SWIFT), a indiqué jeudi à Rabat le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.



Intervenant lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a fait savoir qu’une réunion était prévue, jeudi soir au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, pour examiner les différents aspects de ce sujet.



Cette décision, a-t-il souligné, émane de la prise de conscience par le gouvernement de la situation des étudiants marocains en Russie, au vu de la difficulté de recevoir les transferts d’argent de leurs familles et proches après la décision de retirer la Russie du système SWIFT dans le sillage du conflit russo-ukrainien.



Cette rencontre devait réunir des responsables du ministère de l'Economie et des Finances, de l'Office des changes et du Groupement professionnel des banques du Maroc, a-t-il précisé.